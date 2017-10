[VIDÉO] Visite au Morrin Centre... un lieu hanté?

Le Morrin Centre, situé au cœur du Vieux-Québec, est un endroit lourd d’histoire et, selon certains, un lieu hanté.

En compagnie d’une guide, Cynthia Bureau, le journaldequebec.com s’est rendu sur place pour visiter les installations de ce bâtiment historique national où des manifestations étranges auraient eu lieu...

Une anecdote, racontée par la guide rencontrée, est particulièrement intrigante. Il semblerait qu’un matin, les employés se sont aperçus qu’il faisait particulièrement froid dans le Morrin Centre. Ce n’est qu’en après-midi qu’ils ont découvert que la fenêtre d’une cellule avait été ouverte!

«Ça c’est un peu bizarre parce que nous, on n’ouvre pratiquement jamais les fenêtres, on n’a aucune raison de les ouvrir, dit-elle. Ça correspondait à la même journée que la pendaison de John Meehan, la dernière pendaison publique qui avait eu lieu le 22 mars 1864.»

Une équipe de tournage aurait aussi été en mesure de trouver un fantôme dans l’édifice.

«Il y a déjà eu une équipe de ghostbusters américains qui sont venus filmer un épisode dans le bâtiment ici. Il paraîtrait qu’ils auraient trouvé le fantôme de James Douglas dans la bibliothèque. James Douglas était un médecin chirurgien très reconnu de la ville de Québec», a-t-elle raconté.

Le Morrin Centre d’hier à aujourd’hui

La Redoute Royale

De 1712 à 1808, le site du Morrin Centre faisait office de Redoute royale. Ce lieu qui faisait partie des fortifications de la ville servait de caserne militaire et de lieu d’incarcération pour prisonniers de guerre. Plusieurs d’entre eux ont péri en raison des conditions de captivité extrêmement difficiles.

La Prison commune de Québec

La Redoute royale a ensuite été détruite et a cédé sa place à l’édifice actuel qui fut, de 1813 à 1968, la prison commune de Québec où plusieurs détenus étaient condamnés pour des infractions mineures et même... la peine capitale.

Il y a eu des pendaisons publiques à Québec et, ce «spectacle» avait lieu devant la porte principale du bâtiment. À l’époque un balcon avait été expressément érigé, au deuxième étage, à cet effet. Les pendus y demeuraient d’ailleurs exposés plusieurs jours après leur exécution. Ce balcon a été retiré.

En tout, pas moins de 16 hommes y ont été pendus. Leur crime variait entre le vol de thé (un bien de luxe à l’époque) et des accusations de meurtre.

Le Morrin College

Le bâtiment est, par la suite, devenu le Morrin College de 1862 à 1902, soit la première institution d’enseignement supérieur de langue anglaise à Québec, où même les femmes étaient admises (à partir de 1885).

Le collège était d’ailleurs affilié à l’Université McGill et abritait la Historical Society of Québec (LHSQ), soit la plus ancienne société savante encore existante au Canada (1824 à aujourd’hui), fondée par le gouvernement du Bas-Canada, le comte de Dalhousie.

Aujourd’hui

Aujourd’hui, le Morrin Centre est un Centre culturel de langue anglaise et un site d’interprétation historique. Il abrite encore la bibliothèque anglophone, créée en 1824, où il est possible d’emprunter des livres, prendre le thé, ou tout simplement étudier. Cette impressionnante bibliothèque renferme d’importants ouvrages anciens, dont certains remontent au XVIe siècle.