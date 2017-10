50 réponses à tout

Voici 50 réponses à des questions qui vous permettront de mieux saisir la complexité du monde dans lequel nous vivons. Amusez-vous à tester vos connaissances et celles de vos proches.

1- Pourquoi le voyage du retour semble-t-il toujours plus court que celui de l’aller ?

Vous avez déjà eu cette impression ? Vous voyagez quelque part pour la première fois, et le trajet pour y aller semble beaucoup plus long que celui du retour vers la maison. Selon un sondage sur la question, l’« effet du voyage de retour » est la sensation selon laquelle le trajet pour revenir chez soi est plus court de 17 à 22 %, en moyenne, que celui pour aller quelque part. Cela s’explique par le fait qu’on connaît davantage la route du retour et qu’on reconnaît des sites qui nous aident à mieux évaluer la distance nous séparant de notre destination. Ce changement de perspective fait passer le temps beaucoup plus rapidement de manière subjective.

2- Quelle quantité d’eau faudrait-il pour éteindre le Soleil ?

Aucune ! Des milliards de litres d’eau ne le « tueraient » pas, au contraire ! Ils le rendraient encore plus brillant. Le Soleil ne brûle pas ; il est en mode continuel de fusion nucléaire, c’est-à-dire qu’il convertit ses atomes d’hydrogène en atomes d’hélium, générant de la lumière et de la chaleur dans ce processus. Et comme une molécule d’eau contient deux atomes d’hydrogène, déverser de l’eau sur le Soleil ne ferait que lui donner une dose supplémentaire de son carburant préféré.

3- Pourquoi la taille de la tour Eiffel varie-t-elle selon la température ?

La hauteur de la tour Eiffel varie d’une quinzaine de centimètres au cours de l’année. Elle grandit un peu lors des fortes chaleurs et rapetisse quand la température descend. Ceci est le résultat d’un effet appelé en physique la dilatation thermique : à pression constante, le volume d’un corps augmente lorsque la température augmente. Cette augmentation est plus ou moins importante suivant le coefficient de dilatation de la matière constituant le corps. En d’autres termes, toutes les matières se dilatent quand il fait chaud et se rétractent quand il fait froid, mais certaines matières le font plus que d’autres. L’acier dont est constituée la tour Eiffel a un coefficient de dilatation relativement important ce qui explique de telles variations.

4- Pourquoi l’odeur de l’ail demeure si longtemps dans le corps ?

L’ail est réputé pour donner mauvaise haleine, mais ses effets sont plus persistants qu’on ne le pense. Sachez que, si vous trouvez que vous avez une haleine d’ail même après vous être brossé les dents et avoir utilisé un rince-bouche, vous ne rêvez pas. Les composantes sulfuriques de l’ail, à l’instar de l’alcool, sont métabolisées dans le sang au moment de la digestion et contaminent l’air de nos poumons !

5- Un chameau peut-il mourir de soif ?

Le chameau a deux bosses sur le dos. Ces bosses sont remplies d’une centaine de kilos de graisse. Ainsi, au besoin, l’animal peut oxyder cette graisse grâce à des enzymes qui en libèrent l’eau. En même temps, il sue et urine peu, ce qui économise le liquide. Par conséquent, le chameau peut se passer de boire de deux à trois semaines durant la saison chaude, et de quatre à cinq semaines lors de la saison fraîche. Mais, après ce délai, il risque en effet de mourir de soif, comme cela est arrivé à plusieurs d’entre eux.

6- Pourquoi le cochon a-t-il une queue en tire-bouchon ?

D’abord, tous les cochons n’ont pas une petite queue spiralée. Celle des cochons sauvages est droite. Ils l’utilisent pour communiquer des messages à leurs semblables, comme le font les chiens. La queue en tire-bouchon est le résultat de la domestication des porcs. Alors que les humains élevaient des cochons pour leur viande dans des enclos de plus en plus populeux, il y a eu une préférence à reproduire ceux qui avaient la queue en tire-bouchon, au détriment de ceux qui avaient la queue droite.

7- Pourquoi l’hélium modifie-t-il la voix ?

En inhalant du gaz d’hélium, on change l’environnement dans lequel les ondes sonores sont projetées de nos cordes vocales. En effet, le son voyage plus vite dans un gaz léger que dans un gaz lourd. Le son dans l’hélium voyage presque trois fois plus rapidement que dans l’air. Ceci change la résonance dans la gorge, de sorte que les fréquences plus hautes sonnent plus fort que les basses. Ce sont donc les fréquences élevées qui donnent à la voix ce son aigu.

8- Pourquoi y a-t-il des trous dans le pain ?

Il est étrange de constater qu’avant la cuisson, la pâte à pain est tout à fait lisse et exempte de trous, mais qu’une fois cuite, elle est pleine de trous, parfois petits, parfois plus grands. C’est la levure qui est responsable de ces cavités. Celle-ci est constituée de champignons microscopiques qui se nourrissent des sucres contenus dans la pâte. En absorbant ces sucres, ils produisent de l’alcool et du gaz carbonique sous forme de petites bulles. Avec la chaleur du four, l’alcool s’évapore, tandis que les bulles se gonflent et font lever la pâte, laissant des trous à l’intérieur du pain.

9- Quelle est la meilleure place au cinéma ?

Les préférences varient, mais il y a bel et bien un endroit dans la salle où la perception du son est optimale, selon les experts en acoustique. Il faut choisir une rangée située aux deux tiers de la distance de l’écran, à l’arrière de la salle. La raison étant que la plupart des techniciens du son vérifient la qualité acoustique à cet endroit. Le siège idéal est placé à une ou deux places du centre précis de la rangée. Comme le son est égalisé entre les haut-parleurs à la gauche et à la droite de la salle, il est préférable de ne pas être au centre exact afin de profiter pleinement de l’effet stéréo.

10- Pourquoi le ventre gargouille-t-il lorsqu’on a faim ?

La source de ces bruits est l’estomac et le petit intestin. Lorsque ces organes sont vides depuis quelque temps, un message est envoyé au cerveau : « J’ai faim. » On se met alors, même inconsciemment, à penser à la nourriture. Cette pensée génère à son tour une réaction du système digestif, qui se met à se préparer à la digestion. L’estomac commence à produire de l’acide, les glandes digestives (foie, pancréas) sont stimulées, et les intestins se contractent pour vider ce qui reste en eux et faire de la place à l’arrivée de nourriture. Normalement, toute cette activité ne s’entend pas dans un système digestif rempli. Lorsque celui-ci est vide, cependant, le gargouillis se rend à nos oreilles et même à celles de notre entourage.

11- Pourquoi la balle de tennis est-elle en feutre ?

Le feutre augmente le contact de la balle avec le sol, ce qui accroît la friction de l’objet sur le court. Une balle sans feutre aura tendance à glisser en frappant le sol, tandis que la balle feutrée roulera. Les coups sont accentués grâce à la capacité de cette balle de s’agripper au sol. Celle-ci rebondit aussi différemment, selon la surface de jeu : terre battue, gazon, béton ou caoutchouc. Une balle lisse rebondit, quant à elle, de la même manière, peu importe la surface. La balle est jaune-vert, car l’œil capte mieux cette teinte que n’importe quelle autre.

12- Quel est l’animal terrestre qui dort le moins ?

L’éléphant sauvage ne dort en moyenne que deux heures par jour. En plus, ce mastodonte dort debout, presque 90% du temps. C’est le risque de prédation dans la nature qui rend l’éléphant si vigilant. Il ne semble pas avoir un grand besoin de sommeil. On a même observé des éléphants actifs durant 48 heures d’affilée, sans avoir à récupérer la nuit suivante. Comme cet animal est réputé pour sa mémoire phénoménale, on croit que sa consolidation de souvenirs s’effectue durant l’éveil, contrairement à nous.

13- Les poissons rouges ont-ils une mémoire ?

La science nous apprend que la mémoire du poisson rouge est bien plus profonde qu’on le croyait. Ces populaires petits poissons d’aquarium sont capables de retenir une information de trois à cinq mois. Ils peuvent même faire la distinction entre les humains qui s’occupent d’eux au quotidien et les étrangers. Afin d’en savoir plus sur la mémoire de leurs sujets, des chercheurs ont fait jouer un son en particulier lorsque venait le moment de nourrir un groupe de poissons rouges. Au bout d’un mois d’entraînement, les poissons ont été relâchés à la mer. En entendant le fameux son, ils revenaient sur les lieux de l’expérience, afin d’y recevoir la nourriture livrée par les chercheurs.

14- Pourquoi a-t-on peur des araignées ?

C’est à cause de millions d’années d’évolution, durant lesquelles nos ancêtres ont dû porter une attention vigilante à ces bêtes à huit pattes, dont certaines étaient mortelles. La peur des araignées serait donc dans nos gènes, et l’intensité de cette crainte varie d’une personne à l’autre. Selon des recherches publiées dans le journal Evolution and Human Behavior, notre centre visuel a conservé des « mécanismes ancestraux » consacrés entièrement à la détection de menaces immédiates et particulières auxquelles nos ancêtres ont dû faire face dans un lointain passé. On a démontré que nos yeux reconnaissent plus rapidement l’image de créatures venimeuses, comme les araignées et les serpents, en envoyant un message d’alarme au cerveau. Ce réflexe persiste, même si seulement 200 des 40 000 espèces d’araignées dans le monde représentent une menace sérieuse pour des adultes en santé.

15- Pourquoi les baleines sautent-elles hors de l’eau ?

C’est pour communiquer avec leurs semblables ! La baleine à bosse est un mammifère marin très sociable. Elle saute hors de l’eau et tape la surface avec ses nageoires et sa queue pour faire de gros bruits. Comme le son voyage bien dans l’eau, il est entendu à plusieurs kilomètres à la ronde. Ce que les baleines tentent de se dire n’est pas vraiment connu, mais les scientifiques ont constaté que le tapage augmente lorsque les groupes de baleines s’approchent à 4000 m les uns des autres.

16- Pourquoi les humains ont-ils des dents de bébé ?

C’est pour que les jeunes enfants puissent manger alors que leur crâne est encore tout petit ! Bien qu’ils consomment beaucoup de lait à cet âge, ils doivent pouvoir mastiquer leurs premiers aliments solides, mais des dents d’adultes seraient trop grandes pour leur mâchoire. C’est pourquoi l’humain est, comme la plupart des mammifères, un diphyodonte : il perd ses 20 dents de lait lorsque sa tête est prête pour contenir ses 32 dents d’adulte.

17- Quels étaient les ingrédients des premières pâtes dentifrices ?

Des recettes de pâtes dentifrices composées de poudre de datte, de terre et de miel ont été trouvées dans le papyrus Ebers, datant de l’Égypte antique, 1600 av. J.-C. Entre 300 et 500 av. J.-C., les Égyptiens utilisaient alors une pâte de cendres, de coquilles d’œufs broyées, de myrrhe, de feuilles de menthe ou de fleurs. Ils s’en frottaient les dents avec les doigts. Le premier dentifrice à texture lisse, à base de craie et de savon à la menthe, apparut dans les années 1850, et le fluorure, en 1890.

18- Pourquoi y a-t-il une poche minuscule sur les jeans ?

C’est un héritage de la naissance du jean, qui remonte aux années 1800 ! À l’époque, aux États-Unis, le tailleur Jacob Davis confectionnait des jeans pour ses clients fortunés qui avaient les moyens de se payer une montre de gousset, c’est-à-dire une montre de poche. Le tailleur a donc eu la bonne idée d’ajouter un gousset sur le jean afin que ses clients puissent y glisser leur montre. Et comme M. Davis a créé, avec Levi Strauss, les jeans Levi’s, la pochette est restée un emblème de la marque !

19- Une année dans la vie d’un chien représente-t-elle vraiment sept ans pour nous ?

Ce n’est pas tout à fait exact. Il est vrai que l’espérance de vie du chien est de 10 à 13 ans. Chez l’humain, l’espérance de vie est en moyenne de 79 ans, soit environ sept fois celle du chien. Or, le processus de vieillissement chez ce dernier varie grandement entre le début et la fin de sa vie. Les canidés ont en effet un rythme de vieillissement 20 fois plus rapide que celui des humains durant leur première année de vie ; mais vers la fin de leur vie, ce rythme ralentit.

20- Lequel est arrivé en premier : l’œuf ou la poule ?

C’est l’œuf. Pas celui de la poule, mais bien celui du dinosaure ! En effet, il y a plus de 150 millions d’années, l’ancêtre de la poule était un dinosaure appelé Maniraptora, et cette créature pondait des œufs pour se reproduire. La ponte remonte à des centaines de millions d’années avant les dinosaures, dans le monde marin. En effet, les poissons pondent des œufs depuis la nuit des temps. L’oviparité est une technique efficace de reproduction, car elle permet à l’animal de se libérer du fardeau de la gestation à l’intérieur de son corps. L’oiseau, par exemple, a besoin d’être léger pour voler ou fuir des prédateurs. Il ne peut donc pas se permettre de transporter ses petits. C’est, en gros, pourquoi tous les animaux à plumes pondent des œufs.

21- Pourquoi éternuer les yeux ouverts est-il impossible ?

Fermer les yeux lorsqu’on éternue serait un réflexe incontrôlable, similaire au réflexe rotulien (par lequel le bas de la jambe se soulève lorsqu’on frappe le tendon du genou situé sous la rotule). Fermer les yeux lorsqu’on éternue n’aurait pas d’utilité spécifique, contrairement à la légende urbaine selon laquelle ça les empêcherait de sortir du visage. Par ailleurs, saviez-vous qu’il est impossible d’éternuer durant le sommeil ? Et saviez-vous que le vent qui sort d’une bouche qui éternue peut atteindre 160 km/h ?

22- Qu’arriverait-il si tous les volcans entraient en éruption en même temps ?

La Terre telle que nous la connaissons serait bien différente. Il faut savoir que chaque jour, entre 10 et 20 volcans entrent en éruption quelque part sur la planète. Par contre, s’ils devaient tous exploser au même moment – ce qui est pratiquement impossible selon les scientifiques –, ce serait l’apocalypse ! Les changements climatiques provoqués par les cendres et les gaz des volcans seraient insupportables pour les humains et toutes les autres formes de vie. Des nuages de cendres bloqueraient les rayons du soleil, et nous serions plongés dans l’obscurité et le froid pendant au moins 10 ans. De plus, des pluies acides causées par les gaz détruiraient les dernières plantes tenaces. Seules quelques bactéries survivraient à un tel « hiver ».

23- Pourquoi le président des États-Unis gracie-t-il une dinde chaque année ?

Cette amusante tradition aurait commencé avec Abraham Lincoln qui aurait épargné une dinde à laquelle son fils s’était attaché. Depuis, le président des États-Unis gracie une dinde choisie entre deux chaque année. En 2016, pour sa dernière fête de Thanksgiving en tant que président, Barack Obama a épargné la corpulente Tater. Cette année-là, les Américains ont englouti quelque 46 millions de dindes pendant les trois jours de la Thanksgiving.

24- Où commence la mémoire de notre enfance ?

Avant l’âge de trois ans, les enfants ne possèdent pas de mémoire à long terme. Ce qui fait en sorte que l’on ne se souvient pas des premières années de notre vie. Cette amnésie infantile serait due à une importante fabrication de neurones dans l’hippocampe durant cette période. Les jeunes enfants ne possèdent qu’une mémoire à court terme et oublient très rapidement ce qu’ils ont appris quelques jours avant. Jusqu’à l’âge de sept ans, la mémoire à long terme se développe petit à petit. C’est alors que les souvenirs de la tendre enfance commencent à s’enraciner dans la mémoire.

25- Pourquoi les roues semblent parfois tourner à l’envers ?

C’est notre vue qui nous trompe ! Lorsqu’une voiture avance, au fur et à mesure qu’elle accélère, il arrive que ses roues aient l’air de ralentir, avant de se mettre à tourner vers l’arrière. Cette illusion s’explique par les limites de notre œil à capter, traiter et envoyer des images chaque seconde au cerveau. Plus la roue tourne rapidement, moins l’œil distingue les images du mouvement réel. À une grande vitesse, une image est enregistrée, mais, avant que la prochaine soit captée, la roue a déjà effectué un tour complet, créant l’effet d’optique.

26- Quelle est la durée de vie d’une bactérie ?

Elle est d’environ 12 heures. Dans les bonnes conditions, une bactérie se reproduit, c’est-à-dire qu’elle se divise en deux nouvelles bactéries dans les minutes ou les heures qui suivent. Comme elle se divise pour faire des copies d’elle-même, c’est à ce moment que sa vie prend fin. Des bactéries peuvent aussi se transformer en spores ayant une couche dure pour se protéger dans des conditions de sécheresse. Par exemple, dans des cristaux découverts au Nouveau-Mexique en l’an 2000 se trouvaient des spores de bactéries âgées de 250 millions d’années ! Dans un laboratoire, ces microbes ont été ramenés à la vie. Il est donc possible d’affirmer que, dans certaines conditions précises, les bactéries sont pratiquement immortelles.

27- Qu’arriverait-il si la gravité disparaissait ?

En raison de la rotation de la Terre, les lois de la physique garantissent qu’une perte de gravité ne pourrait jamais se produire. Mais si cela devait avoir lieu, nos corps changeraient, car ils se sont adaptés à l’état gravitationnel pendant des millions d’années d’évolution. Comme c’est le cas pour les astronautes à bord de la Station spatiale internationale, nous perdrions notre masse musculaire, notre sens de l’équilibre changerait et notre taux de globules rouges chuterait. Nos blessures prendraient donc plus de temps à guérir et notre système immunitaire perdrait de sa force.

28- Combien existe-t-il de civilisations extraterrestres ?

Selon deux chercheurs de l’Université Laval, le professeur de physique Ermanno Borra, et son étudiant, Éric Trottier, il existerait 234 civilisations extraterrestres. Ces derniers auraient analysé 2,5 millions d’étoiles et auraient constaté que 234 d’entre elles émettaient des signaux impossibles à expliquer par des phénomènes naturels.

29- Quel pays a banni les couverts de plastique ?

Cette belle initiative qui devrait être imitée appartient à la France. En fait, ce pays devient le premier au monde à bannir les couverts en plastique. D’ici 2020, l’Hexagone ne permettra plus la vente d’assiettes, de gobelets et d’ustensiles en plastique. Vive le biodégradable !

30- Est-il vrai que les journées sont plus longues sur la Lune ?

La Terre met 24 heures à accomplir une telle rotation. La Lune met plus de temps, car elle tourne moins vite. Si vous étiez sur la Lune (et non dans la lune !), votre journée durerait environ 27 jours plutôt que 24 heures ! Mentionnons, au passage, qu’une journée dure 58 jours sur Mercure, 243 jours sur Vénus, 24 heures sur Mars, 10 heures sur Jupiter, 10 heures sur Saturne, 17 heures sur Uranus et 6 jours sur Neptune.

31- Est-ce que les hommes et les femmes voient différemment ?

Les femmes perçoivent mieux les teintes de bleu, de jaune et de vert ; les hommes suivent mieux du regard un objet qui bouge rapidement et peuvent mieux reconnaître les détails de loin. Cette différence subtile du sens de la vue des hommes et des femmes serait un héritage de nos très lointains ancêtres. Les femmes s’occupaient alors surtout de la cueillette, alors que les hommes étaient responsables de la chasse. La vue de chaque sexe aurait évolué en fonction de ces tâches, pratiquées pendant des centaines de millénaires.

32- Pourquoi les bananes ont-elles une forme incurvée ?

Tout simplement parce que c’est la forme la plus efficace pour elles. Sur le bananier, ces fruits poussent en grappe au sommet du tronc. Cette grappe, appelée régime, peut rassembler plus d’une cinquantaine de bananes, toutes étroitement collées les unes aux autres. Leur forme incurvée leur permet donc de pousser en plus grand nombre en occupant peu d’espace.

33- Pourquoi n’y a-t-il pas de piles B ?

Afin de faire fonctionner nos multiples gadgets électroniques, lampes de poche, télécommandes et véhicules, il existe toute une gamme de piles : AA, AAA, C et D, mais pas de B. Cette dernière a tout simplement disparu du marché, car elle n’était plus utile. Au cours de la Première Guerre mondiale, les grands manufacturiers se sont réunis pour normaliser la taille et la puissance des piles. Vers 1924, ils ont rencontré les différents gouvernements pour trouver un système de nom pour chaque catégorie. Ils ont choisi l’alphabet. Les piles qui avaient des petites cellules ou une cellule unique ont été baptisées « A », et celles qui en avaient de plus grandes, B, C et D. Quand des piles encore plus petites sont apparues, on les a nommées AA et AAA. Celles-ci sont devenues très populaires ; quant aux C et D, elles ont réussi à trouver leur place dans le monde de l’électronique. Les piles A et B existent encore quelque part dans le monde, mais selon l’entreprise Energizer, elles sont si rares que d’ici quelques années elles auront complètement disparu.

34- À quoi servent les taches de la coccinelle ?

Les taches sur le dos de la coccinelle servent à effrayer les prédateurs. De plus, les coccinelles possèdent des substances toxiques, les alcaloïdes, pour se protéger. Un oiseau qui y aura goûté sera rebuté par leur goût horrible. Il saura par la suite reconnaître cet insecte par sa couleur et ses motifs. Certaines espèces de coccinelles n’ont cependant pas d’alcaloïdes. Leurs motifs et leurs couleurs leur servent alors de camouflage.

35- Quel pourcentage de personnes meurent après avoir été frappées par la foudre ?

30 %. La foudre peut gravement brûler la peau, sans toutefois endommager fatalement les organes internes. Un éclair typique est chargé de 100 millions de volts, par comparaison aux 110 volts d’une prise électrique moyenne.

36- Pourquoi le chiffre 7 porte-t-il chance ?

Ce nombre est associé à plusieurs choses considérées comme étant importantes dans beaucoup de cultures à travers le monde. Par exemple, il y a sept jours dans la semaine, sept couleurs dans l’arc-en-ciel et sept péchés capitaux. Selon le judaïsme et l’islam, il y a sept paradis. Dans la culture chinoise, le sept représente le yin et le yang combiné aux cinq éléments : l’eau, le feu, la terre, le bois et le métal. Pour les mathématiciens, le sept est aussi intéressant, car c’est le nombre premier le plus élevé avant le dix.

37- Quelle a été la décennie la plus froide du dernier millénaire ?

Des scientifiques ont analysé des troncs d’arbres, des sédiments de lacs et des carottes de glace. Selon leur publication dans Climate of the Past, ils ont pu confirmer que les conditions climatiques des années 1430 ont été les plus froides depuis l’an 1000. Des historiens de l’Université de Berne, en Suisse, ont trouvé dans des archives du nord de la France, de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas les preuves d’une période de froid intense. Dans le sud de la France et le centre de l’Italie, certains hivers de cette période duraient jusqu’en avril. Durant cette décennie, la famine et les maladies s’étaient généralisées en Europe du Nord-ouest et en Europe centrale. Les populations n’étaient tout simplement pas préparées à vivre des températures aussi glaciales. On ne sait pas encore ce qui a pu causer une telle chute du mercure durant cette décennie.

38- Pourquoi écrit-on de gauche à droite ?

Cela vient des scribes mésopotamiens, lors de l’invention de l’écriture, il y a 5000 ans. Ils utilisaient des tablettes d’argile ou de bois recouvertes de cire qu’ils creusaient à l’aide d’un poinçon. Les premiers écrivains étaient forcés d’écrire de gauche à droite, sinon leur main était crispée au-dessus du texte et le cachait. Cette technique est passée chez les Phéniciens, puis chez les Grecs et chez les Romains. Notre écriture en dérive directement. L’arabe et l’hébreu s’écrivent par contre de droite à gauche, car ils ont gardé la tradition des scribes égyptiens.

39- Les oiseaux dorment-ils en volant ?

Oui, en laissant un côté de leur cerveau dormir à la fois ! Pour la toute première fois, des scientifiques ont récemment observé des oiseaux sommeillant en plein vol. Des chercheurs de l’Institut Max-Planck ont suivi l’activité cérébrale d’oiseaux marins connus pour leur capacité de voler durant quatre semaines de suite. Le phénomène du repos de la moitié de cerveau expliquerait comment les oiseaux peuvent voler durant des jours ou même des semaines, sans descendre une seule fois sur la terre ferme.

40- Pourquoi trop d’alcool fait-il tourner la tête ?

Dès qu’on fait une consommation excessive d’alcool lors d’une soirée bien arrosée, il est normal d’avoir la tête qui tourne. Cela est causé par un effet étrange de l’alcool sur une partie de l’oreille interne, notamment les canaux semi-circulaires. Chacun de ces canaux possède des structures minuscules remplies de fluide et couvertes de petits poils fins. Lorsqu’on bouge, le liquide se déplace et fait se mouvoir ces petits poils, ce qui envoie un signal au cerveau pour qu’il sache si le corps bouge vers l’avant ou l’arrière, le bas ou le haut ou à gauche ou à droite. L’alcool perturbe le travail des canaux semi-circulaires en ayant un effet direct sur la densité du liquide et donc sur les petits poils qui envoient des signaux au cerveau.

41- La pluie a-t-elle une odeur ?

Nous avons tous associé la pluie à certaines odeurs agréables, car depuis très longtemps, le temps pluvieux signifie l’hydratation et donc la survie. L’une de ces odeurs plaisantes que prend la terre lorsque la pluie tombe après une sécheresse s’appelle « petrichor ». Il s’agit d’un dérivé de deux réactions chimiques. En premier lieu, certaines plantes sécrètent des matières grasses durant des périodes sèches. Lors d’une averse de pluie, ces huiles sont projetées dans les airs. Le parfum qui s’en dégage se mêle aux produits chimiques sécrétés par des bactéries au sol nommées actinomycètes. Le petrichor est donc le résultat de ce mélange. Une autre odeur associée à la pluie est l’ozone, qui donne un effet olfactif ressemblant au chlore. L’ozone est produit par le mélange de substances dans l’atmosphère lors d’orages violents. Lorsque l’on « sent » la venue de la pluie, c’est probablement l’odeur de l’ozone venant de nuages lointains qui a été transportée par le vent.

42- Combien de fleurs butine une abeille pour produire une seule cuillère de miel ?

Il lui faudra polliniser 4000 fleurs pour produire une telle quantité de miel. Une ruche est généralement composée de 50 000 abeilles. Pour faire 454 g de miel, les abeilles doivent donc survoler l’équivalent de 80 000 km et visiter deux millions de fleurs !

43- Est-ce vrai que les pieuvres ont trois cœurs ?

En effet, cette curieuse petite créature possède trois cœurs en plus d’une anatomie bien particulière. La mère céphalopode meurt peu de temps après l’éclosion des œufs de ses petits, qu’elle aura protégés en jeûnant. Les bébés doivent donc explorer le monde par eux-mêmes. Pour les aider dans cette grande aventure, dame Nature a tout de même pourvu les pieuvres de neuf cerveaux, soit un central et un par tentacule. Ces animaux marins possèdent aussi trois cœurs, un principal et deux branchiaux, qui assurent une bonne pression sanguine dans leur corps. Enfin, les pieuvres peuvent changer de couleur afin de se camoufler !

44- Pourquoi les pupilles des chats sont-elles verticales ?

C’est pour permettre aux félins de mieux chasser : la pupille en fente verticale est commune chez les prédateurs de petite taille, qui capturent leurs proies par embuscade. Pour le chat, il est essentiel de bien évaluer la distance qui le sépare de la souris afin de la prendre par surprise lorsqu’il bondit sur elle. Si le saut est raté, la proie s’échappera ! Selon les résultats d’une nouvelle recherche publiés dans le journal Science Advances, la pupille verticale est la plus perfectionnée qui soit pour percevoir avec précision les distances dans un espace restreint, alors que l’animal guette sa proie près du sol.

45- Combien d’espèces l’humain a-t-il radiées de la Terre ?

Plus de 322 espèces ont disparu depuis les 500 dernières années. Près des deux tiers de ces disparitions ont eu lieu au cours des deux derniers siècles. Le nombre d’espèces d’invertébrés a été réduit de moitié depuis 35 ans, et ce, parce que la population humaine a doublé durant cette période.

46- Au billard payant, comment la boule blanche revient-elle ?

C’est grâce aux aimants. À l’intérieur de la boule blanche, il y a une couche de fer. Quand la boule tombe dans la poche, le métal enclenche un détecteur magnétique : elle est ainsi séparée des boules numérotées par l’aimant puissant qui se trouve dans la table. Alors que la boule passe à travers ce détecteur magnétique, un dispositif la fait dévier vers une ouverture située sur un côté de la table. Le joueur peut ainsi récupérer la boule blanche.

47- Comment calcule-t-on le refroidissement éolien ?

Lorsque le Québec traverse les grands froids, on entend souvent parler de refroidissement éolien. Il s’agit d’un indice servant à mesurer la température perçue par le corps humain, et non pas à indiquer la température extérieure réelle. Il mesure l’effet du vent sur la température perçue par notre corps pour une température donnée. L’indice de refroidissement éolien établit la somme d’énergie que doit dépenser le corps pour maintenir sa température stable, particulièrement s’il vente par temps frigorifique. Une plus grande sensation de froid a lieu si le corps doit dépenser plus d’énergie afin de garder sa chaleur.

48- Pourquoi souffle-t-on sur des chandelles lors de notre anniversaire ?

La tradition des gâteaux d’anniversaire existe depuis l’ère des Romains. Certains ont avancé quelques hypothèses sur l’origine des chandelles à souffler, qui dateraient de la Grèce ancienne. À l’époque, les gens apportaient des gâteaux ornés de chandelles au temple d’Artémis, la déesse de la chasse. Les chandelles étaient allumées pour faire briller l’offrande comme la lune, un symbole associé à Artémis. Par ailleurs, plusieurs cultures anciennes ont cru que la fumée des chandelles qu’on avait soufflées transportait les vœux vers les cieux. C’est de là qu’aurait pu naître la tradition moderne de faire un vœu avant de souffler sur les bougies de gâteaux de fête.

49- Combien de calories brûle-t-on lorsqu’on court ?

En 2004, un groupe de chercheurs de l’Université de Syracuse a quantifié la perte de calories liée à la course. Sur une distance de 1600 mètres, les hommes brûlent autour de 124 calories en courant, et les femmes, 105 calories en moyenne. En parcourant la même distance à la marche, les hommes brûlent 88 calories, alors que les femmes en brûlent 74.

50- Pourquoi les girafes ont-elles la langue noire ?

Cette question a déconcerté les zoologistes des années durant. Les girafes ont une longue langue (un demi-mètre !) très mobile qui sert à arracher les feuilles de la cime des arbres. À cette hauteur, leur langue est totalement exposée au soleil des tropiques. Il est généralement admis que leur langue est profondément pigmentée afin de protéger le tissu délicat de cet organe contre les brûlures. La couleur, allant du gris foncé au pourpre, sert de bouclier pour repousser les dangereux rayons ultraviolets du soleil. Mais un problème avec cette hypothèse est que l’okapi, un proche parent de la girafe, a aussi la langue noire, bien qu’il vive dans l’ombre des forêts denses de l’Afrique centrale. Il se pourrait que les okapis et les girafes aient la langue noire pour une raison encore inconnue...