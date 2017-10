Amendes pour des propos injurieux: Lehouillier demande des vérifications au chef de police

Le maire sortant Gilles Lehouillier a demandé au chef de police de Lévis Michel Desgagnés de faire les vérifications nécessaires sur l’envoi de constats d’infraction pour des propos injurieux tenus sur les réseaux sociaux à l’égard d’un policier.

«J’ai demandé au chef de vérifier cette situation particulière et de me faire rapport le plus rapidement possible. Je veux que le citoyen soit traité avec respect. Le législateur nous donne des pouvoirs et il faut les utiliser avec discernement. La ligne est mince», a commenté Gilles Lehouillier.

Ce dernier ajoute qu’il est très rare qu’il formule ce genre de demande au service de police. «Je n’ai pas eu à le faire dans les quatre dernières années.»

Mardi soir, Le Journal s’est entretenu avec Michaël, qui a reçu une contravention de 442 $ pour avoir fait un commentaire sur Facebook concernant un policier connu. Il aurait notamment traité le policier de «chien sale» sur Facebook.

«Je n’ai jamais nommé le policier. C’est du jamais-vu», a affirmé le jeune homme. Plusieurs autres personnes auraient également reçu des contraventions similaires.

Le 8 août 2017, ce même policier a décerné une amende de 442 $ pour injures à un jeune de 20 ans, Charles-Antoine Bélanger, qui venait d’être acquitté depuis quelques secondes en Cour pour une autre contravention. «J’attends le rapport pour comprendre», a-t-il expliqué.

Contrairement à la Ville de Québec, la Ville de Lévis précise les termes «réseaux sociaux» dans son règlement sur les injures à un agent de la paix. En 2011, un automobiliste a été condamné à une amende de 150 $ en Cour municipale de Lévis après avoir publié un message d'injures sur la page personnelle d'un policier.

Ailleurs, une juge de la MRC de Montcalm a acquitté un citoyen dans une cause identique. «Au moment de la publication, les propos disgracieux n’étaient pas adressés à l’agent de la paix mais lancés à la volée en référence à l’agent et que ce dernier n’était pas dans l’exercice de ses fonctions...»