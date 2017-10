Avec le décès, mardi, de sœur Marie-Gisèle Castonguay, dans la série Unité 9, Angèle Coutu se retrouve sans boulot à la télévision. « Je me demande si je ne devrais pas parader sur la rue déguisée en femme-sandwich pour réclamer du boulot », a lancé la comédienne.

Sur le panneau, elle écrirait les mots suivants : comédienne qui a énormément d’énergie voudrait jouer des rôles complets, profonds et engagés, où elle aimerait se dépasser.

Trois jours après son anniversaire de naissance, en février dernier, Angèle Coutu apprenait que son personnage, à la suite d’une décision de l’auteure Danielle Trottier, était pour mourir. Elle a tourné ses dernières scènes le 9 juin dernier.

« Ce fut un choc. Ça m’a fait l’effet d’un gros coup de batte de baseball derrière la nuque », a-t-elle laissé tomber, lors d’un entretien.

En septembre dernier, elle remportait le Prix Gémeaux pour le meilleur rôle de soutien dans une dramatique annuelle, soit Unité 9.

La comédienne âgée de 71 ans explique qu’elle a encore besoin de travailler pour gagner sa vie.

« Je n’ai pas de plan B. Je dois aller me chercher un petit salaire et c’est comme ça. Je n’ai pas de compagnon. Il faut, comme beaucoup de gens dans notre époque, que je travaille. Je suis à la veille de mettre des annonces et de faire l’homme-sandwich », a-t-elle indiqué, avec humour.

À la morgue

La comédienne raconte que sept personnages qu’elle a interprétés, au cours des dernières années, ont connu la mort.

« Je suis en train de me demander, ironiquement, si la prochaine fois qu’on va m’engager, ça va être pour faire une morte à la morgue, avec une étiquette attachée à l’orteil. C’est peut-être ça, mon prochain rôle », a-t-elle mentionné, indiquant que le métier de comédien était difficile et que c’est comme ça.

« Il vaut mieux en rire et être reconnaissant de ce qu’on a eu », a-t-elle pris soin d’ajouter.

« C’est difficile pour les comédiens âgés »

La comédienne, qui a fait ses débuts à la télé en 1966 dans le téléroman Rue des Pignons, dit avoir toute l’énergie et le temps nécessaire pour se lancer dans un rôle complexe, profond et consistant.

Les capacités pour le faire

« C’est difficile, pour les comédiens âgés et surtout les femmes, de convaincre les gens qui écrivent qu’on a une énergie de bœuf, dit l’actrice de 71 ans. On a des capacités d’endurance, de concentration et de focus pour faire entre 10 et 12 heures de studio par jour ».

Angèle Coutu explique qu’elle n’est plus dans une dynamique de course folle de chef de famille, avec trois gardiennes, les week-ends et les vacances à organiser, les enregistrements de télé le matin et les textes de théâtre à apprendre après minuit.

« On a du temps et on veut jouer et se dépasser. De quoi ont-ils peur, Dieu du ciel ? Qu’on s’effoire sur le terrazzo », a-t-elle ajouté, disant qu’elle priait afin de pouvoir obtenir, à nouveau, un rôle à la télé.

Au cours de sa carrière, Angèle Coutu s’est retrouvée dans la peau d’une centaine de personnages à la télé, au cinéma et au théâtre. Au petit écran, on la reconnaît encore pour ses rôles marquants dans Jamais deux sans toi, L’or du temps, Virginie, Le Retour et Le Négociateur.

Morte sept fois à l’écran

Au cours de sa carrière, Angèle Coutu a vécu la mort de sept de ses personnages :