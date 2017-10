Autre débat animé sur la mobilité

Autre débat, même résultat. L’enjeu de la mobilité a provoqué des étincelles, mercredi, lors d’un affrontement entre le président du RTC, Rémy Normand, et des aspirants conseillers de Québec 21, Démocratie Québec et Option Capitale-Nationale.

Cible de la majorité des attaques, le conseiller sortant d’Équipe Labeaume (ÉL) a mis le feu aux poudres à son tour en contestant le projet de tramway de 750 M$ de Démocratie Québec (DQ) qui doit relier Sainte-Foy au quartier Saint-Roch, en passant par la colline Parlementaire.

« Il est où votre centre d’entretien et d’exploitation ? a lancé M. Normand au candidat Christophe Navel. Sur votre tracé, il n’y a pas de zonage industriel. Je vous signale que ça va en prendre un pour entretenir vos véhicules. Et le coût du centre, il est où dans ça ? »

« Vision d’avenir »

« Je vous trouve excessivement culotté de critiquer un projet qui a été travaillé de longue date en se basant sur les chiffres publics du RTC, s’est enflammé M. Navel. C’est un détail... parce que c’est un projet, c’est une vision d’avenir que l’on propose et vous, vous ne présentez absolument rien, donc c’est un culot innommable ! »

M. Normand a répété que la population doit d’abord être consultée sur le choix du tracé et du véhicule d’un futur réseau de transport structurant.

« Si je peux me permettre, on va arrêter de se chicaner pour du niaisage », a renchéri le candidat de Québec 21, Alexandre Pettigrew, reprochant à ses adversaires de proposer des « mesures de remplacement du Métrobus » qui fonctionne déjà bien. « If it ain’t broken, don’t fix it », a-t-il lâché. Autrement dit : pourquoi changer une formule gagnante ?

M. Pettigrew a plutôt fait miroiter les avantages d’un troisième lien à l’est qui enlèverait « énormément de pression » sur le boulevard Laurier et l’Université.

Laissez-passer universel

DQ et ÉL ont appuyé sans réserve l’idée d’un laissez-passer universel pour l’autobus, réclamé par les étudiants, alors que M. Pettigrew a exprimé son « malaise à faire payer tout le monde, y compris ceux qui n’utilisent pas l’autobus » sans être fermé. Option Capitale-Nationale prône le transport en commun gratuit pour tous.

Extraits du débat :

« Québec 21, [c’est] clairement une succursale de la CAQ, et les gens d’Équipe Labeaume sont pratiquement une succursale du Parti libéral ! »

- Anthony Gagnon, Option Capitale-Nationale

« Ici, à l’Université Laval, pourquoi les gens sont si respectueux [aux traverses piétonnières)] ? Ça vient en lien avec l’éducation. Les gens sont éduqués et ont compris les règles de vie en société. »

- Alexandre Pettigrew, Québec 21

« M. Pettigrew, ce n’est pas parce qu’on fait des études universitaires qu’on est forcément plus éduqués. C’est de l’enseignement à l’université. L’éducation, ça se fait à l’école et à la maison. »

- Christophe Navel, Démocratie Québec

« Comment on peut se réclamer de la sécurité routière et de la sécurité des piétons quand on veut éliminer la plupart des [interdictions pour les] virages à droite au feu rouge ? »

- Rémy Normand d’Équipe Labeaume au sujet de Québec 21

« À la différence de l’administration sortante qui n’a rien fait dans les quatre dernières années, à Québec 21, nous, on est dans l’action. On est le premier parti à avoir annoncé des mesures claires concernant la sécurité routière et piétonne. »

- Alexandre Pettigrew, Québec 21