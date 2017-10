Débat enflammé

Face à un opposant déchaîné à outrance et une adversaire trop effacée, Régis Labeaume s’en est plutôt tiré à bon compte, lors de ce premier débat de la campagne électorale à Québec.

S’exprimant comme le maire de la ville, M. Labeaume a pu démontrer qu’il avait un plan d’avenir pour Québec. Il a paru en contrôle et plus zen que jamais, et même trop, au point qu’il y avait lieu de se demander, pendant la première partie du débat, s’il allait finir par se réveiller.

Comme on pouvait s’y attendre, ses adversaires ont piqué le maire sortant à plusieurs reprises sur l’absence de projet de transport structurant après 10 ans de règne. Inébranlable, M. Labeaume a répondu sur un ton calme, à la manière d’un père de famille lorsqu’il a ramené à l’ordre Jean-François Gosselin, chef de Québec 21, l’invitant à « juste un petit peu de politesse ».

Trop agressif

À ses côtés, M. Gosselin a fait preuve d’arrogance, et paraissait même parfois au bord de l’hystérie. Trop agressif lors de certaines interventions où il agissait un peu à la manière du « goon » de la patinoire, celui qui prétend vouloir « ramener le respect à l’hôtel de ville » a souvent coupé la parole à ses adversaires.

On a d’ailleurs eu droit encore à une démonstration de ses manières à la sauce Trump. Il lance des idées imagées pour plaire à sa base de sympathisants, peu importe la vérité et la capacité de les réaliser.

Le chef de Québec 21 est si obsédé par son hypothétique projet de troisième lien, solution miracle à tous les maux, qu’il a même trouvé moyen de le ramener pour parler de son programme culturel. Heureusement que le ridicule ne tue pas.

N’empêche que M. Gosselin a tant insisté sur ce projet, dont personne ne connaît pourtant les impacts ni même la forme, que le troisième lien a fini par monopoliser une bonne partie des échanges.

Déstabilisée

Pour sa part, Mme Guérette a amorcé le débat sur une bonne lancée. Elle a toutefois vite donné l’impression d’être déstabilisée par le combat entre ses deux adversaires et est devenue beaucoup plus effacée. Elle a donné quelques bonnes répliques, notamment lorsqu’elle a rappelé à M. Gosselin que la science et 100 ans de construction de routes avaient démontré partout que l’ajout de routes ne faisait qu’augmenter la circulation.