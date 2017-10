Épidémie de gastro-entérite: l'annulation du match Carabins-Stingers maintenue

Dans une décision qui vient tout juste de tomber, le comité d’appel indépendant a confirmé la décision du commissaire du RSEQ concernant l’annulation du match entre les Carabins de l’Université de Montréal et les Stingers de Concordia le 5 octobre en raison d’une épidémie de gastro-entérite.

Le comité d’appel formé de deux avocats et d’un chef d’entreprise a déterminé que la décision du commissaire Benoît Douloureux était raisonnable. «La décision s’appuyait sur des faits légitimes et elle était bien fondée en faits et en droit, confirme le RSEQ par voie de communiqué. Par conséquent, les demandes d’appel émises ont été rejetées et ce jugement du comité d’appel indépendant est final et sans appel.»

Les deux équipes concernées ainsi que le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke contestaient la décision du commissaire du RSEQ. «Le processus menant à la décision du comité d’appel confirme celle du commissaire et sa compétence dans la gestion de la situation», a souligné le président et directeur général du RSEQ, Gustave Roel.

La décision du comité d’appel indépendant signifie que le classement final de la saison régulière sera déterminé par le calcul du coefficient entre les parties gagnées et les rencontres disputées.

Dans l’éventualité où le Rouge et Or de l’Université Laval remporterait ses deux dernières parties, dont celle de samedi contre les Carabins, il serait couronné champion du calendrier régulier. Les Carabins doivent donc gagner au PEPS pour s’assurer le championnat et ne peuvent plus miser sur le différentiel entre les points pour et contre pour confirmer leur championnat dans l’éventualité où les deux rivaux termineraient la saison avec une défaite chacun.

Les Bleus avaient remporté le premier duel entre les deux formations par le score de 21-16 le 9 septembre au CEPSUM.

Plus de détails suivront...