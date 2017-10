Fantasy Football: nos recommandations pour la septième semaine d'activités dans la NFL

La 7e semaine d’activités dans la NFL est à nos portes et c’est un moment particulièrement crucial qui s’entame pour les adeptes de fantasy football.

Certains vont se battre pour le premier rang, alors que pour la majorité, c’est la course aux séries qui bat son plein (quelque chose que les partisans des Browns et des Niners ne peuvent malheureusement pas comprendre).

Nous n’avons qu’un seul conseil pour vous, poolers : arrêtez de vous apitoyer sur votre sort et attaquez la prochaine confrontation avec le couteau entre les dents! La vérité, c’est que presque personne n’a une équipe qui fonctionne à plein régime chaque semaine.

Oubliez les excuses et remontez vos manches, c’est le temps de prendre les bonnes décisions et d’écouter vos experts fantasy!

NOS 5 MACHINES DE LA SEMAINE

1- LeSean McCoy (BUF)

Une semaine de repos pour le fragile porteur des Bills risque d’avoir de grosses répercussions sur tableau d’affichage à Buffalo. Les Bucs n’ont pas su arrêter Adrian Peterson, ils ne sauront arrêter Shady.

2- La défensive des Vikings

Les employés du U.S. Bank Stadium devront ramasser les feuilles mortes près du stade avant le match, et les corps morts des Ravens sur le terrain après le match...

3- Michael Crabtree (OAK)

AFP

On pense sérieusement qu’Amari Cooper a eu une relation extra-conjugale avec Derek Carr... Il ne lui lance simplement jamais le ballon! Michael Crabtree est la première menace des Raiders et devrait donc s’illustrer à nouveau jeudi.

4- Dak Prescott (DAL)

Pas de répit pour les citoyens de la Californie, parce que Dak et son offensive devraient mettre le feu au Levi’s Stadium dimanche. La première victoire des Niners risque d’attendre une semaine de plus...

5- Kareem Hunt (KC)

Le petit porteur a su s’illustrer pendant des matchs importants et jeudi ne devrait pas faire exception à la règle. Après six semaines, il est toujours le porteur de ballon ayant le plus de verges au sol dans la ligue avec 560.

ILS VOUS LANCERONT VERS LA VICTOIRE (QUARTS-ARRIÈRES)

Les incontournables

1- Alex Smith (KC)

Les Chiefs peuvent éloigner pour de bon les Raiders de la course au championnat dans la division Est de la AFC et en bon vétéran, Smith va à nouveau élever son jeu d’un cran. Il devrait être très payant cette semaine.

2- Carson Wentz (PHI)

Outre la couleur de ses cheveux, on ne trouve absolument rien à reprocher au jeune quart des Eagles depuis le début de l’année. À domicile, il pourrait bien donner quelques leçons de football à la défensive amochée des Redskins.

3- Tom Brady (N-A)

La défensive des Falcons n’a pas su arrêter l’homme le moins motivé de la Terre, Jay Cutler, alors on imagine mal ce qu’ils vont faire quand Brady arrivera sur le terrain du Gillette Stadium avec le feu dans les yeux.

4- Case Keenum (MIN)

AFP

On n’aurait jamais pensé à Keenum en début d’année, mais il est solide depuis qu’il est venu en relève à Bradford et même s’il affronte la 3e meilleure défensive contre les quarts-arrières face à Baltimore, on est sûr qu’il va tirer son épingle du jeu.

5- Drew Brees (N-O)

Avec Brett Hundley au poste de quart pour les Packers, on s’attend à ce que l’offensive des Saints soit sur le terrain 75% du match et donc, qu’il produise énormément. S’il peut éviter les interceptions, il sera payant.

Les indésirables

1- Joe Flacco (BAL)

Si à la question «quel est le pire quart-arrière dans la NFL depuis le début de l’année», votre réponse n’est pas Joe Flacco, on vous invite à consulter un professionnel de la santé dès maintenant.

2- Jameis Winston (TB)

Avec son épaule droite amochée, Jameis Winston risque de trouver le temps long à Buffalo dimanche. Vous pouvez très certainement trouver une meilleure option dans les agents libres.

3- Jacoby Brissett (IND)

AFP

Même si son taux de complétion est élevé, Brissett n’a pas trouvé beaucoup de receveurs dans la zone des buts cette année (trois passes de touché). Il va faire son boulot, mais ne sera pas payant côté fantasy.

4- Philip Rivers (LAC)

Les Chargers ne vont absolument nulle part cette année. Comme Melvin Gordon semble s’être réveillé, et la formation californienne affronte les Broncos, l’attaque aérienne tombera clairement en deuxième dans le livre de jeu.

5- Carson Palmer (ARI)

Il fait partie des quart-arrières qui ne sont pas les mêmes sur la route qu’à la maison. Comme la défensive des Rams a été excellente dans le Coliseum, Palmer pourrait subir une sévère correction.

ILS ATTRAPERONT TOUS VOS POINTS (RECEVEURS)

Les incontournables

1- Dez Bryant (DAL)

Il a affronté les meilleurs demis de coin depuis le début de l’année, c’est donc dire qu’il aura l’impression d’être en vacances face au Niners. Dez est vraiment dû pour une énorme journée de boulot.

2- Allen Hurns (JAX)

Les Jags ne lancent pas souvent le ballon, mais quand ils le font, c’est Allen Hurns qui est souvent ciblé, et une confrontation face aux Colts nous inspire même si la partie est à Indianapolis.

3- Brandin Cooks (N-A)

AFP

L’attaque des Patriots utilise plusieurs différents receveurs, mais on a trouvé qu’il semble s’installer une chimie avec Tom Brady dernièrement. Il est encore la menace de cette attaque dans les zones profondes. Il saura se démarquer sur de longs jeux quand les Patriots utiliseront le «playaction».

4- Jamison Crowder (WSH)

On aime prendre des risques et pour un joueur qui n’a connu qu’un seul match de plus de 50 verges dans la saison 2017, c’est comme si on était «all-in» au poker avec un valet et un huit...

5- Bennie Fowler (DEN)

L’absence d’Emmanuel Sanders et la blessure à la jambe de Demarius Thomas devraient donner libre allée au receveur de troisième année des Broncos. Regardez dans vos agents libres, il est probablement disponible!

Les indésirables

1- Keenan Allen (LAC)

Ce joueur nous a habitués à beaucoup mieux en fantasy depuis le début de sa carrière. Philip Rivers a beaucoup ralenti et c’est Allen qui paie la note. On pense aussi que les Broncos voudront faire oublier rapidement l’humiliante défaite face aux Giants.

2- T.Y. Hilton (IND)

Jalon Ramsey et A.J. Bouye ont prouvé maintes et maintes fois qu’il était plus risqué de lancer contre les Jaguars que de manger du libanais avant une rencontre intime.

3- Kenny Stills (MIA)

AFP

Ne vous laissez pas duper par son touché la semaine dernière, Stills demeure le troisième receveur des Dolphins et ne devrait pas faire des points sur une base régulière.

4- Martavis Bryant (PIT)

Monsieur Bryant n’est pas content de son utilisation et ce n’est pas des déclarations qui sont généralement bien accueillies par l’entraîneur-chef des Steelers, Mike Tomlin. On pense que Tomlin va lui passer un message avec une utilisation réduite ce week-end.

5- Doug Baldwin (SEA)

Janoris Jenkins est l’un des demis de coin les plus physiques dans la ligue, et il pourrait bien compliquer la tâche à Doug Baldwin dimanche. De plus, on doute que la ligne offensive des Hawks donne beaucoup de temps à Wilson pour lancer dans les zones profondes.

ILS VONT MENER LA COURSE (PORTEURS DE BALLON)

Les incontournables

1- Le’Veon Bell (PIT)f

Le match des Steelers face aux Chiefs a envoyé un message clair à toute la ligue : Pittsburgh va maintenant courir avec Bell au moins 30 fois par match. Pas besoin d’être fort en mathématique pour comprendre qu’il va être payant.

2- Adrian Peterson (ARI)

AFP

Il a montré qu’il pouvait encore courir avec autorité si on lui ouvre des brèches intéressantes. Les Rams sont la pire défensive face aux attaques terrestres cette saison. 1+1=2

3- Jay Ajayi (MIA)

Est-ce que les Falcons ont réveillé la bête dimanche dernier? Si c’est le cas, les Jets auraient intérêt à préparer beaucoup de sacs de glace pour guérir les bobos causés par Ajayi après le match.

4- Carlos Hyde (SF)

L’attaque des Niners produit contre tout le monde cette année et comme c’est le quart substitut C.J. Beathard qui sera en poste, Hyde verra son utilisation grimpée en flèche comme les actions de Bombarier après la vente à Airbus ... (on a vraiment de la misère avec nos exemples).

5- Joe Mixon (CIN)

Semaine en semaine, Mixon va gagner en confiance et dynamiser l’offensive des Bengals. Comme Dalton ne devrait pas être à 100% dimanche, le jeu au sol sera un élément important dans la stratégie de Marvin Lewis.

Les indésirables

1- Orleans Darkwa (NYG)

AFP

La performance des Giants à Denver la semaine dernière tenait plus du miracle et on pense encore que cette équipe est dans le trouble. Les Seahawks s’en viennent remettre les pendules à la bonne heure dimanche à New York.

2- Melvin Gordon (LAC)

Un joueur qui va affronter les Broncos, une défensive qui va vouloir se faire pardonner la piètre performance de la semaine dernière. La ligne à l’attaque des Chargers est suspecte et ses faiblesses seront exposées face aux Broncos.

3- Doug Martin (TB)

Les Bills jouent le rôle de l'intimidation cette saison et c’est un rôle qu’ils jouent encore mieux à domicile. Les Bucs auront beaucoup de difficulté à installer l’attaque terrestre pour le “hamster musclé”.

4- Javorius Allen (BAL)

Les Ravens sont tout simplement atroces présentement en attaque. Il est même pénible de les regarder jouer et visiter l’excellente défensive des Vikings représente une trop lourde commande pour Allen.

5- Rob Kelly (WSH)

C’est possible que l’attaque des Redskins connaisse du succès face aux Eagles, mais on a de sérieux doutes sur l’attaque terrestre. Philadelphie est la 4e meilleure défensive face aux porteurs de ballon adverses. Rob serait mieux d’aller dans les estrades et d’apprécier un bon sandwich “cheesesteak Philly” à la place.

ILS NE SONT PAS LÀ SEULEMENT POUR BLOQUER (AILIERS RAPPROCHÉS)

Les incontournables

1- Delanie Walker (TEN)

Il est dû pour débloquer depuis le début de l’année et c’est cette semaine que ça va se passer pour le gros ailier rapproché. Il est souvent ciblé dans la zone payante et ça va finalement rapporter gros face aux Browns qui sont misérables pour arrêter les ailiers rapprochés adverses.

2- Rob Gronkowski (N-A)

On n’a pas vraiment besoin de le vendre celui-là. Donc on ne le fera pas, faites juste le placer dans votre alignement et tout va bien aller.

3- Kyle Rudolph (MIN)

Il pourrait servir souvent de soupape de sécurité face à la très bonne défensive des Ravens. Il est encore une menace proche de la zone des buts et il devrait être capable de trouver la zone payante dans cet affrontement.

Les indésirables

1- Jordan Reed (WSH)

Il est l’exemple parfait de quelqu’un qu’on dit fait en porcelaine. Le talent est là, mais il joue toujours blessé et la rude défensive des Eagles va l’attendre de pied ferme.

2- Tyler Kroft (CIN)

AFP

Bengals-Steelers, une partie où les deux équipes semblent avoir oublié les nouveaux règlements de ne pas frapper avec son casque chaque année. Ce n’est tout simplement pas Kroft qui fera la différence dans cette confrontation.

3- Coby Fleener (N-O)

Il a le don d’échapper des ballons aux mauvais moments depuis le début de sa saison 2017. Le réflexe normal de Drew Brees est de regarder ailleurs dans son arsenal et c’est ce qui arrive présentement à Fleener. Une partie difficile en vue.

ILS SONT À VOS RISQUES ET PÉRILS (TOUTES POSITIONS CONFONDUES)

- Derek Carr (OAK)

Pas de doutes qu’il joue avec encore beaucoup de douleur. J’ai l’impression que ça va prendre plus qu’un frictionnement avec du «EMULGEL» pour que Carr puisse revenir en force avec une semaine de repos écourtée. On aura la réponse jeudi soir.

- Leonard Fournette (JAX)

AFP

Il s’est blessé à une cheville en fin de match dimanche dernier, et on doute qu’il sera utilisé autant cette semaine. Avec Ivory et Yeldon, les Jags pourraient se permettre de le laisser davantage au banc contre le très mauvais front des Colts.

- Tyreek Hill (KC)

Le marchand de vitesse des Chiefs a subi une commotion cérébrale, mais l’équipe dit qu’il sera sur le terrain face aux Raiders. Reste que comme il s’agit d’un match de rivalité, Andy Reid pourrait bien le ménager et lui enlever, par exemple, les unités spéciales.

ILS DÉFENDRONT VOTRE ÉQUIPE (DÉFENSIVES)

Les incontournables

- Seahawks de Seatlte

AFP

Personne ne voudrait affronter la fameuse «Legion of Boom» après deux semaines de repos... La défensive des Hawks risque de faire autant de points que l’équipe de Sebastien Benoit à La Fureur.

- Dolphins de Miami

L’attaque des Jets n’est pas intimidante pour une défensive qui joue du bien meilleur football qu’en début de saison. Les Dolphins sont imprévisibles, mais on pense finalement qu’ils vont donner raison à vos experts en plaçant beaucoup de pression sur le quart-arrière adverse.

- Saints de la Nouvelle-Orléans

L’exemple parfait que le fantasy football n’est pas le vrai football. Les Saints ne sont pas une très bonne défensive dans la NFL, mais ils créent beaucoup de revirements depuis trois semaines et c’est pour cela qu’on vous conseille d’habiller cette défensive contre un quart substitut à Green Bay.

Les indésirables

- Cardinals de l’Arizona

Comme Gurley est en pleine forme et que l’attaque aérienne est dynamisée avec Watkins, Kupp et Woods, les Cardinals risquent d’en avoir plein les bras dimanche à Los Angeles.

- Chiefs de Kansas City

Une des grandes rivalités de la NFL alors que les Chiefs rendent visite aux Raiders. Bien que les Chiefs sont solides en défensive, il ne sont pas très payants en fantasy football en raison du peu de revirements créés. C’est un peu comme une friandise qui te laisse sur ton appétit : jamais plaisant.

- Redskins de Washington

On n’a pas grand-chose de négatif à dire sur les Redskins, on est juste tout simplement enchanté par les performances de l’attaque des Eagles. Cette défensive ne vous coûtera pas votre semaine, mais ne vous la fera pas gagner non plus.

Si vous avez des questions pour nos experts, écrivez au fantasyfootball@quebecormedia.com.