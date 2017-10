Gouvernement de docteurs

Il était pathétique de voir le président de la Fédération des médecins omnipraticiens, Louis Godin, conforter les propos du ministre Barrette dans sa réplique aux critiques faites par le Parti québécois au sujet des supercliniques. Plus riches avec leur nouvelle entente, il aurait été difficile pour les médecins de mordre la main de celui qui les engraisse si bien.

Pour l’essentiel, le PQ déplore qu’on ait injecté des sommes supplémentaires dans ces superscliniques sous prétexte d’accroître l’accessibilité alors que les objectifs ciblés étaient déjà atteints avant même l’injection de ces nouveaux fonds. Dès le point de départ, l’implantation des supercliniques a été l’objet de vives critiques, parce qu’on reprochait au ministre de procéder subrepticement au démantèlement des CLSC et de tendre vers une privatisation accrue de notre système de santé.

Envers et contre toutes critiques, le ministre continue de répéter comme un mantra que les Québécois ont un plus grand accès à un médecin de famille et que la situation continuera de s’améliorer dans les prochains mois : comprendre d’ici la prochaine élection générale. Sans vouloir en faire un cas personnel, je me permets de douter des prétentions du ministre avec les expériences familiales vécues ces derniers mois. Sans médecin de famille depuis plus de deux ans, parce que celle-ci a pris sa retraite, nous avons dû nous réinscrire sur la liste d’attente parce que la première inscription s’est perdue dans les méandres de la paperasserie. Nous devrons attendre encore presqu’une année avant d’espérer avoir un médecin de famille. Entretemps, consulter un médecin dans une clinique sans rendez-vous est devenu un véritable parcours du combattant et on a tôt fait de nous référer vers le privé moyennant quelques frais.

D’abord le premier ministre Couillard et ensuite le ministre Barrette ont construit un système de santé qui s’appuie sur des entrepreneurs médecins plutôt que des médecins traitants. La santé s’est transformée en « business » où la quête de profits prend le dessus sur le bien-être des citoyens. Il est devenu coutumier de se présenter chez le médecin et d’en ressortir avec deux références si nous avons besoin de consulter un spécialiste ou d’analyses de laboratoire. On dira que la référence vers les institutions publiques comme les CLSC ou cliniques externes, où les services sont gratuits, souffre de longs délais et que si nous voulons un service rapide, nous pouvons aller au privé en assumant les couts conséquents. Encore un exemple familial, la reconstruction d’un canal lacrymal à l’intérieur d’un délai d’un mois dans une clinique privée contre 12 à 18 mois dans un centre hospitalier public illustre la pression faite sur le citoyen pour qu’il recourt à des soins distribués par le privé en payant une note juteuse.

Ce n’est pas d’hier que les organismes communautaires et syndicaux déplorent un système de santé à deux vitesses qui favorisent les mieux nantis. La réforme Barrette ne semble, jusqu’à présent, qu’avoir accentué les iniquités tout en préservant la bourse des médecins. Le gouvernement libéral peut bien se targuer d’avoir assaini les finances publiques, mais il a pourri le budget de dizaine de milliers de Québécois qui doivent aujourd’hui payer pour se faire soigner dans un délai raisonnable parce que le gouvernement gangrène notre régime d’assurance maladie.