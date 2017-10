Hausse de salaire des médecins de famille: le PQ demande à la Vérificatrice générale de se pencher sur l’entente secrète

Le Parti québécois demande à la Vérificatrice générale d’étudier l’entente secrète conclue entre Québec et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.

«Alors, nous, et je vais le demander aujourd'hui en motion, nous demandons que la Vérificatrice générale ait accès et fasse une analyse détaillée de l'entente qui a été conclue avec la FMOQ [...]», a déclaré mercredi matin la porte-parole péquiste de santé, Diane Lamarre, aux côtés de son chef Jean-François Lisée.



Le PQ demandera également à la VG de se pencher sur l’entente à venir avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Le rapport de la VG devrait être remis lors de la rentrée parlementaire de février 2018.



L’opposition officielle en a contre l’entente dont les grandes lignes ont été dévoilées le 6 octobre dernier par le président du Conseil du trésor de l’époque, Pierre Moreau. Celui-ci a révélé les informations au compte-gouttes, sans dévoiler les montants totaux qui seront versés aux médecins de famille dans le cadre de cette entente qui s’étirera jusqu’en 2023.



Les informations sommaires révélées par Pierre Moreau permettent d’évaluer l’entente à plus d’un milliard de dollars.



