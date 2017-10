Battu à plate couture

SAN JOSE | Le Canadien et les Sharks se retrouvaient dans le même bâteau en ce début de saison. Les deux équipes cherchaient à rebondir après un lent départ. Les Sharks auront réussi à se relancer un brin en défaisant le CH 5 à 2, hier au SAP Center.

L’histoire se répète pour le Tricolore, qui n’a pas gagné à San Jose depuis le 23 novembre 1999. On parle d’une disette de 11 revers d’affilée dans le nord de la Californie.

Les Sharks ont remporté ce match grâce à la contribution des gros canons de l’équipe. Logan Couture (2 buts, 2 passes) et Joe Pavelski (1 but, 1 passe) ont mené le bal.

Tomas Hertl, qui devra jouer un rôle plus important avec le départ de Patrick Marleau, a aussi eu son mot à dire avec un but et une passe. Et le bon vieux Joe Thornton a encore une fois opéré sa magie avec des passes précises. Le vétéran a aussi inscrit le dernier but des siens dans un filet désert.

Devant le filet, Martin Jones a eu le meilleur sur Price. L’homme masqué des Sharks a réussi les arrêts clés, surtout en deuxième période. Jones a bloqué coup sur coup les Charles Hudon, Ales Hemsky et Paul Byron.

Quant à lui, Price n’a pas connu une sortie grandiose, mais il n’a pas reçu l’aide de ses défenseurs. Le gardien de la Colombie-Britannique n’est pas à son sommet en ce début de saison. Il le sait et le CH aura besoin de lui rapidement.

Pacioretty : le calme plat

Si les meneurs des Sharks sont sortis de leur mutisme, ce n’était pas le cas pour le capitaine du Canadien, Max Pacioretty. L’Américain a joué son pire match depuis le début de l’année. Il n’a pratiquement pas touché à la rondelle. Pacioretty n’a marqué qu’un but en six matchs.

Alex Galchenyuk a également eu son lot de difficultés. Encore une fois muté à l’aile gauche au sein du quatrième trio, il a clairement le moral dans les talons. Mais il ne fait rien pour regagner la confiance de Claude Julien.

Jonathan Drouin a représenté l’une des rares bonnes histoires pour les visiteurs. Il a marqué son deuxième but de la saison en plus d’obtenir une passe sur le but en supériorité numérique de Shea Weber.

Celui-ci a touché la cible pour la première fois en six rencontres. Le gros numéro 6 a utilisé son arme de prédilection, son puissant tir, pour déjouer Jones.

Un premier point pour Mete

Victor Mete n’a pas l’intention de ralentir. Le petit numéro 53 a encore une fois été l’un des meilleurs défenseurs de son équipe. L’ancien des Knights de London a inscrit son premier point dans la LNH en récoltant une passe sur le filet de Weber.

Plus les jours passent et plus il devient clair que Mete ne retournera pas à London. Il est tout simplement trop utile au CH. En deuxième période, il a une fois de plus montré sa grande vision du jeu en permettant à Hudon de s’échapper après un relais précis.

Joe Morrow a joué un premier match cette saison, prenant la place de Jordie Benn.

Morrow n’a pas bien paru sur le premier but des Sharks, celui de Couture. En fin de match, il a aussi écopé d’une punition inutile. Bref, il n’a pas passé sa première audition.

Le CH (1-4-1) jouera son prochain match dès ce soir contre les Kings, à Los Angeles.