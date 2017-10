Le plan se poursuit pour Kavis Reed

MONTRÉAL | Maintenant que l’organisation des Alouettes de Montréal a laissé savoir que Kavis Reed allait conserver son poste de directeur général en 2018, le principal intéressé a prié les amateurs de faire preuve de patience.

«Dans notre société, on ne comprend pas ou ne respecte plus le processus», a-t-il plaidé, mercredi, après l’entraînement de l’équipe. «Je crois qu’on n’enseigne plus ça à l’école. Rome ne s’est pas faite en un jour.»

«Une compagnie ayant du succès passe par un processus, a ajouté Reed, qui a reçu un vote de confiance du président Patrick Boivin au cours de la dernière semaine. Nous sommes arrivés ici avec un plan et nous avons exécuté le plan. Les résultats n’ont pas été ce que nous voulions, mais le plan demeure là et le processus doit continuer pour avoir du succès comme organisation.»

Avec un dossier de 3-12 depuis le début de la saison, les Alouettes ont déjà usé énormément la patience de nombreux partisans. Il faut dire qu’avant la venue de Reed, le club montréalais avait également raté les éliminatoires en 2015 et 2016.

«Nos partisans méritent une équipe de football gagnante, a reconnu Reed. Ils méritent d’avoir une équipe qui présente un bon produit à chaque partie. Nous ne l’avons pas fait, cette année. Ce qu’on essaie de faire, c’est de donner aux partisans ce qu’ils méritent, soit une équipe compétitive année après année.»

Durant préféré à Shiltz

Pour le moment, les amateurs devront s’en remettre à encourager le quart-arrière Darian Durant, ce dimanche à Montréal, face aux Tiger-Cats de Hamilton. Du moins, c’est Durant qui a pris les répétitions avec les joueurs partants durant l’entraînement de mercredi.

Avec une équipe déjà assurée de rater les éliminatoires, plusieurs aimeraient pourtant voir ce que le jeune Matthew Shiltz peut faire sur le terrain.

«Nous savons que Matt Shiltz va jouer, a promis Reed, en vue du reste du calendrier. Mais le point principal, c’est que nous avons dit que Darian doit servir de pont pour le développement du prochain quart-arrière.»

Deux joueurs libérés

Dans un autre dossier, Reed a admis avoir eu certaines discussions dans le but d’embaucher un nouvel entraîneur-chef en vue de l’an prochain. Assurant ce poste par intérim depuis le congédiement de Jacques Chapdelaine en septembre, le directeur général n’a jamais caché qu’il occuperait ce rôle seulement pour le reste de la saison.

À titre de directeur général, Reed a par ailleurs libéré, mercredi, le receveur de passes Tiquan Underwood et le secondeur Dominique Tovell. Ces joueurs, doit-on conclure, ne faisaient plus partie des plans.