Le policier Simon Beaulieu dans le box pour assurer sa défense

Le policier Simon Beaulieu a subi un véritable choc, le 3 septembre 2014, lorsqu’il a appris, six minutes après son arrivée à l’hôpital de l’Enfant-Jésus, que le cycliste Guy Blouin, impliqué dans l’accident survenu sur la rue Saint-François, était décédé.

Minute par minute, le policier Beaulieu a décortiqué pour le juge René de la Sablonnière les évènements qui ont mené à ce triste accident.



Plus tôt en journée, les patrouilleurs avaient entendu sur les ondes deux appels concernant «un voleur de vélo pris en flagrant délit».



Selon les informations transmises par la centrale d’appels, l’homme, qui n’était pas identifié, circulait à vélo et il avait en sa possession des outils de cambriolage.



Au fil de la journée, le constable Beaulieu et son partenaire se sont retrouvés sur la rue du Parvis avant de se diriger sur Saint-François.



Après avoir fait un balayage visuel de l’endroit, le policier Beaulieu a aperçu au loin un cycliste venant en sens inverse.



«Je me suis positionné de façon oblique dans la rue pour lui indiquer que je voulais qu’il s’arrête», a-t-il dit, ajoutant que l’homme était plutôt passé à ses côtés en l’ignorant, et ce, malgré un ordre verbal.



Par expérience, Simon Beaulieu a dit savoir qu’une personne qui refuse de s’arrêter a, la plupart du temps, «quelque chose à se reprocher».



Après s’être remis de façon parallèle à la rue, le constable s’est tourné pour regarder dans la lunette arrière du Crown Victoria puis il a enclenché l’accélérateur.



En entendant le bruit, Guy Blouin a tourné la tête et dévié de sa voie. Lorsque le policier s’est rendu compte que le cycliste se dirigeait vers le milieu de la rue, il a appliqué les freins vivement.



«Il était malheureusement trop tard. Je l’ai entendu crier...», a-t-il laissé tomber. «Vous savez monsieur le juge, je n’ai jamais voulu faire ça dans ma carrière. Je ne me suis jamais levé un matin en me disant que je voulais rouler sur quelqu’un...», a-t-il dit.