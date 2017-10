Après La Tite Chambre de François Pérusse, RDS continue d’explorer le mariage humour-sport en bonifiant sa grille d’une nouvelle émission animée par Étienne Dano et François-Étienne Corbin, a appris Le Journal.

Intitulé Le sommet Coors Light, ce rendez-vous hebdomadaire sera diffusé les mercredis à 19 h 30 à compter du 8 novembre. À RDS, on parle d’une demi-heure de sportstertainment (croisement des mots « sports » et « divertissement » en anglais) durant laquelle le stand-up comique Étienne Dano et l’animateur François-Étienne Corbin recevront un invité du milieu sportif ou artistique.

Le tandem pourra compter sur quelques collaborateurs humoristes, dont Jean-Thomas Jobin, Julien Lacroix et Pierre-Yves Roy-Desmarais. Ils seront également épaulés par Julie Taillon.

Actualité sportive

Chaque émission sera enregistrée 24 heures avant d’être diffusée, histoire d’être collée sur l’actualité sportive.

Les segments en studio seront entrecoupés de reportages tournés à l’extérieur, dans lesquels Étienne Dano et François-Étienne Corbin réaliseront des « fantasmes sportifs », comme jouer au soccer bulle avec des joueurs des Alouettes ou encore jouer au golf comme Happy Gilmore.

Laboratoire

Joints au téléphone, les coanimateurs décrivent Le sommet Coors Light comme un laboratoire qui vise à attirer une nouvelle clientèle à RDS. « C’est un terrain de jeu, explique François-Étienne Corbin. Ce n’est pas l’émission type de RDS. Est-ce que c’est quelque chose qui devrait plaire à son public traditionnel ? C’est ce qu’on va voir. »

« RDS avait le goût d’explorer d’autres avenues, ajoute Étienne Dano. C’est une émission qui nous permet de faire des trucs qui n’auraient jamais été possibles de faire ailleurs. On pousse la folie encore plus loin. »

Sportif de salon avoué, le gagnant d’En route vers mon premier gala Juste pour rire se plaît à visiter, une à deux fois par année, des stades de football aux États-Unis.

Pour rejoindre une clientèle plus jeune, Le sommet Coors Light sera doté d’un volet web développé. Des capsules seront notamment offertes sur rds.ca et ballecourbe.ca.