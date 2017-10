Quatre décennies d’expression

On peut en ce moment découvrir l’œuvre de l’artiste montréalais François Morelli, grâce à l’exposition solo que lui consacre le 1700 La Poste. Diplômé de l’Université Concordia à Montréal en 1975, l’artiste a habité, enseigné et exposé dans la région New-Yorkaise durant dix ans, avant de revenir à Montréal en 1991.

Une cinquantaine d’œuvres témoins d’une carrière qui s’est déployée sur quatre décennies, entre Montréal et New York. Une œuvre qui s’exprime dans six disciplines : le dessin, l’estampe, la sculpture, l’action publique, la performance et les installations.

♦François Morelli, jusqu’au 17 décembre, au 1700, rue Notre-Dame Ouest. Entrée libre.

♦François Morelli a notamment enseigné à l’Université Rutgers du New Jersey, de 1983 à 1990, à la City University of New York et à la State University of New York à Manhattan entre 1985 et 1990.

♦Un film documentaire de 48 minutes, ­signé Suzanne Guy, François Morelli ­l’artiste, explique la démarche artistique de l’artiste et qui est présenté plusieurs fois par jour dans le cadre de l’exposition.

♦Pour l’occasion les Éditions de Mévius publient un magnifique livre qui trace le portrait complet de la pratique de l’artiste depuis 1974.

♦François Morelli s’est joint à la Galerie Joyce Yahouda à Montréal en 2006.

♦1700laposte.com