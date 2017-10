Saint-Augustin: Corbeil veut réduire le compte de taxes de 1000 $ par an

Le candidat à la mairie de Saint-Augustin, Martin Corbeil, veut réactiver la bataille juridique contre l’agglomération, se disant «convaincu» de récupérer 45 M$. Il promet ensuite de baisser le compte de taxes «de près de mille dollars» par an.



Le seul adversaire du maire sortant Sylvain Juneau a dévoilé une série d’engagements, mercredi. Le plus flamboyant touche directement le portefeuille des Augustinois. L’ergonome de profession fait miroiter des baisses de taxes majeures dans l’éventualité d’une victoire devant le tribunal.



Rappelons que le procès entre la Ville de L’Ancienne-Lorette et la Ville de Québec – qui contrôle l’agglomération – doit débuter en janvier. Saint-Augustin, qui s’était greffée au recours en prétextant elle aussi avoir été surfacturée pendant des années pour les frais d’agglo, a mis sa poursuite en veilleuse à la fin de l’année 2016.



Les élus de l’ancienne administration Corriveau – qui étaient majoritaires – avaient fait un pas de recul, préférant miser sur la «cause type» de l’autre ville défusionnée avant de relancer leur propre poursuite.



«Abdiquer à ce moment-ci serait la pire des solutions. Nous faisons entièrement confiance à la ville de L’Ancienne-Lorette et à son maire Émile Loranger, qui, rappelons-le, cumule 34 années d’expérience dans le domaine municipal et qui a investi des sommes importantes dans ce recours judiciaire, parce qu’il a l’intime conviction de l’emporter», a déclaré le candidat dans un communiqué.



Éponger la dette



Martin Corbeil affirme que les 45 millions $ récupérés serviraient d’abord à éponger la «dette nette de 85 millions $» de la municipalité. La Ville récupérerait du coup 3,1 M$ par an en capital et intérêts selon ses propres calculs en plus d’une autre somme qu’il évalue à 3,75 M$ pour la diminution récurrente des frais d’agglomération.



«Cette économie de près de 7 millions de dollars par année se retrouvera directement dans les poches des contribuables de Saint-Augustin, qui payent chaque année leur impôt foncier.» L’aspirant maire ne précise toutefois pas en quelle année les Augustinois peuvent espérer une réduction de leur compte de taxes.



Réplique de Juneau



«Ça s’apparente un peu à de la loto, rétorque Sylvain Juneau en entrevue. Parler du compte de taxes en se basant sur un hypothétique gain en procès ou à la loterie, ça revient au même et ce n’est pas sérieux. Qu’est-ce qu’il en ressortira? On verra. C’est un litige très complexe. Il y a une espèce de pensée magique voulant que, parce qu’un juge va rendre une décision, le contrat va être modifié.»



Contrairement au maire Émile Loranger de L’Ancienne-Lorette, Sylvain Juneau est convaincu que l’affaire va s’éterniser devant les tribunaux. «Il n’y aura rien de clair rapidement dans tout ça. Les probabilités qu’il y ait appel sont quasi de 100 % d’un bord ou de l’autre», opine-t-il.



M. Juneau prône le dialogue avec la Ville de Québec et la négociation pour définir un nouveau mécanisme de calcul de la quote-part. L’entente qu’il avait signée avec le maire Labeaume – rejetée par son conseil – est toujours «au frigo», rappelle-t-il.



«Si on s’entend avec Québec et qu’on va inscrire dans le schéma d’agglomération une nouvelle zone industrielle, on peut aller chercher des revenus de plusieurs dizaines de millions et avec ça, on va être capables de sortir de la dèche. Là, je commence à parler de quelque chose de pas mal plus tangible que “j’espère-que-le-juge-va-tout-nous-donner”», a ironisé le maire sortant, associant son adversaire au «clan Corriveau».