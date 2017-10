Un conservateur à la défense de la Reine des curés

OTTAWA | Un ancien ministre conservateur s’indigne que l’infraction punissant spécifiquement le fait de s’en prendre physiquement à la Reine ou à un curé soit effacée du Code criminel.



«La Reine a un bilan remarquable en matière de service public. Elle célèbre son 65e anniversaire sur le trône cette année. Quel est le but de retirer l’infraction spécifique qui la protège ?», questionne l’ancien ministre de la Justice conservateur Rob Nicholson.



Le gouvernement Trudeau a entrepris de purger le Code criminel canadien d’infractions désuètes ou redondantes. Le Comité permanent de la justice et des droits de la personne, auquel siège M. Nicholson, s’est réuni mercredi pour discuter des changements à venir.



Ottawa souhaite donc éliminer des interdictions jugées farfelues comme celles de défier une autre personne à se battre en duel, de publier une bande dessinée portant sur le crime organisé ou encore d’exercer la sorcellerie.



Ces infractions sont la plupart du temps déjà encadré dans le Code criminel en vertu d’autres dispositions.



Des accusations de voies de fait ou de méfait, par exemple, pourraient être portées contre un individu qui s’en prend physiquement à la Reine ou menace de le faire.



La même logique s’applique pour l’infraction punissant l’agression d’un membre d’un ecclésiastique, qu’Ottawa souhaite effacer.



«Selon le Code, il est spécifiquement énoncé qu’il est criminel d’interrompre une cérémonie religieuse ou de menacer un membre du clergé», explique M. Nicholson, qui a aussi été ministre de la Défense dans le gouvernement de Stephen Harper.



«Je pense que nous sommes tous d’accord pour dire qu’il est plus grave de perturber une cérémonie religieuse qu’une réunion d’affaires ou un match de hockey», argue-t-il.



Les membres du comité de la Justice ont rapidement écarté les amendements proposés par M. Nicholson.