Éric Salvail s’est retrouvé dans l’eau chaude mercredi et son émission «En mode Salvail» a été suspendue pour une période indéterminée après que plusieurs personnes eurent fait part de présumées inconduites sexuelles de la part de l’animateur et producteur dans un contexte professionnel, dans un article paru dans La Presse +.

Il n’en fallait pas plus pour déclencher une véritable tempête médiatique, qui a enflammé les réseaux sociaux, Éric Salvail étant un animateur et un producteur à succès, dont les projets ont été associés à plusieurs chaînes de télévision et de radio.

«Suite aux allégations visant Éric Salvail publiée [mercredi] matin dans La Presse +, Groupe V Média suspend l’émission 'En mode Salvail' des ondes de V dès aujourd’hui et pour une période indéterminée. Groupe V Média évalue également présentement sa relation d’affaires avec la maison de production Salvail & Co. Le groupe n’émettra aucun autre commentaire pour le moment», peut-on lire dans le communiqué du Groupe V Média.

Le site internet de l’émission «Éric et les fantastiques» de Rouge FM était aussi indisponible mercredi et le nom d'Éric Salvail ne figurait plus dans la liste des animateurs de la station de radio après que ces allégations d’inconduite sexuelles à l’encontre d’une dizaine de personnes eurent été rendues publiques.

La station précisait même, en milieu d'avant-midi, que dans la plage horaire de la fin de journée, ce serait l'émission «Rouge au retour» qui serait proposée aux auditeurs, en lieu et place d'«Éric et les fantastiques».

Metro a pour sa part annoncé en fin d'avant-midi qu'elle mettait fin à son association avec Éric Salvail, qui faisait de la publicité pour la chaîne d'alimentation québécoise.

Sur Twitter, Air Transat a indiqué qu’elle mettait fin à un concours qui était associé à l’émission d’Éric Salvail.

Par peur de représailles, 10 des personnes qui ont témoigné dans La Presse + ont requis l’anonymat. Elles auraient été victimes ou témoins de gestes ou de paroles inappropriés. Les faits reprochés se seraient déroulés entre le début des années 2000 et 2015.

Seul le maquilleur-coiffeur Marco Berardini a accepté de livrer son témoignage. Ce dernier habite depuis 11 ans à Los Angeles, en Californie, où il maquille des chanteurs et des chanteuses de notoriété internationale, en plus d’avoir travaillé sur des productions hollywoodiennes.

Il dit avoir rencontré le célèbre animateur en 2003 lors d’un événement professionnel. Il aurait refusé les avances d’Éric Salvail à trois reprises avant que celui-ci se mette à l’insulter.

Lors d’une de leur rencontre, Salvail se serait promené devant lui en petite culotte et en string transparent.

TVA Nouvelles a tenté d’obtenir les commentaires d’Éric Salvail, mais son avocat, Jacques Jeansonne, n’a pas voulu en émettre.

On a également tenté sans succès de joindre Rouge FM et Groupe V Média.