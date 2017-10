Une nouvelle école demandée dans Limoilou

Avec de plus en plus d’élèves à l’étroit dans les écoles primaires du quartier Limoilou, le conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale demande au gouvernement de se pencher sur la construction d’une nouvelle école dans le secteur.

La demande au ministère de l’Éducation a été formulée par les commissaires mardi soir lors d’une réunion du conseil. Alors que le projet initial prévoyait l’agrandissement de l’école de la Grande-Hermine, les commissaires ont choisi de retourner à la planche à dessin après avoir réévalué la situation.

«Après avoir eu l’autorisation du ministère pour ce projet, nous avons réévalué le tout et on a plutôt décidé de formuler une demande de construction d’une nouvelle école plutôt que d’agrandir plusieurs établissements. Ça vient centraliser pour le secteur de Limoilou et nous croyons que ça répond mieux aux besoins», explique la porte-parole de la commission scolaire, Marie-Élaine Dion.

Classes temporaires

Actuellement, six classes temporaires sont installées dans des roulottes à l’école de la Grande-Hermine pour pallier aux débordements. Ailleurs dans la commission scolaire, les écoles des Écrivains et du Buisson composent aussi avec cette réalité. Au total, ce sont un peu plus de 200 élèves qui sont touchés par ce manque d’espace. «C’est sur que pour Grande-Hermine, ça va retarder un peu. Ils vont rester là en attendant, mais les besoins seront réévalués», assure la porte-parole.

La direction de la commission scolaire explique vivre un boom des inscriptions chaque année depuis environ cinq ans, ce qui force la révision des projets de développement. En moyenne, 500 élèves s’ajoutent annuellement dans les classes préscolaires et primaires de l’organisme.

«400 ou 500 nouveaux élèves, ça représente une petite école primaire qui s’ajoute chaque année», fait remarquer Mme Dion, précisant que plusieurs secteurs étaient touchés par cette réalité.

Démolition de l’École Stadacona

Si son projet est accepté par le ministère de l’Éducation, la commission scolaire de la Capitale prévoit déjà utiliser les terrains de l’ancienne école Stadacona, située sur l’Avenue François 1er.

Le projet prévoit la démolition du bâtiment fermé depuis 2006 pour y construire une école toute neuve. «Nous avons des visées ambitieuses au plan architectural pour cette école», a affirmé la présidente de la commission scolaire, Manon Robitaille.