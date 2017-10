[VIDÉO] Mystérieuse «apparition» dans la forêt à Saint-Faustin-Lac-Carré

Une jeune résidente de la municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré, dans les Laurentides, aurait vécu une expérience étrange tard en soirée, en juin dernier, alors qu’elle promenait sa chienne en bordure de la route.

Selon ce qu’elle a récemment raconté à l’Association québécoise d’ufologie (AQU), la témoin, qui a préféré garder l’anonymat, aurait aperçu une silhouette «mince et de grande taille» dans la forêt près de chez elle, qui ne «ressemblait pas à la taille d’un humain».

«Mon chien [a senti] le bord du fossé, comme s’il y avait quelque chose. Je dois la tirer pour qu’elle me suive», peut-on lire dans le rapport produit par l’AQU, et dont nous avons obtenu copie. «Puis, je vois une ombre sortant du bois se dirigeant vers moi. Très grande. On se croise du regard».

Les événements auraient débuté vers 22h, près de la Montée Desjardins, alors qu’elle aurait entendu le bruit d’un animal se lamentant dans les buissons à quelques mètres d’elle.

«Quand il a remarqué que je l’ai vu, il a figé. Mon réflexe a été de crier. Quand j’ai hurlé, ce que j’ai vu est reparti en courant dans le bois. Je lui ai fait peur. J’ai couru jusqu’à chez moi», a-t-elle relaté à l’AQU.

Nous nous sommes rendus dernièrement à Saint-Faustin-Lac-Carré pour s’entretenir avec la témoin.

Voici ce qu’elle avait à nous dire.

Nous l’avons également accompagné lors d’une séance d’hypnose organisée par le président de l’AQU, Gilles Milot, avec l’hypnothérapeute Pierre Caron.

L’Association québécoise d’ufologie, qui célèbre cette année son 20e anniversaire, dit ne prôner aucune idéologie ou hypothèse, et propose à ses membres une tribune pour s’exprimer, débattre et échanger des hypothèses sur les mystérieux cas d’observations survenus au Québec.

Les membres de l’AQU font de la recherche et cherchent aussi à formuler une explication plausible à ces étranges observations. Leurs enquêtes réussissent souvent à démontrer qu’il s’agit de phénomènes naturels ou humains.

