Annie Villeneuve se dévoile sur scène

Annie Villeneuve a parlé de sa vie presque autant qu’elle a chanté, jeudi soir, lors de la première de son nouveau spectacle au Capitole. Un vrai livre ouvert.

Le spectacle a pour titre 5, comme son dernier album lancé en avril, mais il aurait pu tout aussi s’intituler Les confidences d’Annie.

Non seulement la Saguenéenne en dit beaucoup dans ses compositions, mais elle en a révélé énormément durant ses interventions.

Sur le ton de l’humour, on a ainsi appris qu’elle souffre d’insomnie, que sa fille de quatre ans Léa (qui nous présente sa maman dans un attendrissant message de présentation en ouverture) préfère les films de Disney à Caillou, qu’elle trouve que c’est tout un défi de réussir sa vie amoureuse (elle est séparée de Guillaume Latendresse depuis l’année dernière), et on en passe.

Plus sérieuse, presque solennelle, celle qui a pris ses destinées en main a aussi partagé sa recette du bonheur, « un choix que l’on doit faire chaque jour », dans un message de motivation au ton très personnel qu’elle a livré à ses fans.

Près du public

À ce chapitre, Annie Villeneuve cultive le même genre de proximité avec le public que Céline Dion. Et le public lui a bien rendu, en particulier les deux jeunes hommes au parterre qui ont passé la soirée debout à danser et chanter. À titre de récompense, Villeneuve leur a piqué une petite visite pour chanter quelques lignes de Tomber de haut.

Ce qu’elle a gagné en proximité avec le public, on l’a par contre perdu en efficacité dans les enchaînements. Ses longues interventions ont parfois brisé le rythme, surtout en première partie puisqu’elle bavardait entre chaque pièce.

On aurait aimé qu’elle colle deux ou trois chansons, surtout lorsqu’elle sortait sa populaire Un ange qui passe ou son énergique duo avec Matt Laurent sur Plus fort que nous. Chaque fois que ça décollait, on retombait sur les freins.

Des reprises à sa main

La fluidité s’est grandement améliorée après l’entracte alors que, tout en nous montrant ses talents aux percussions, elle a balancé un pot-pourri de succès pop garni d’extraits de Shape of You et Despacito.

Mais les meilleurs moments de son concert ont été ceux où elle mettait en valeur ses cordes vocales. On pense à J’imagine, la chanson des Olympiques de Vancouver qui a fourni un parfait signal du départ à la soirée, de même qu’à sa splendide reprise au piano de She Used To Be Mine, de Sara Bareilles ou celle de I Want To Know What Love Is, de Foreigner. Deux pièces qu’elle a su s’approprier comme si elles étaient siennes.