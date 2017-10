[AUDIO] Affaire Salvail : « Tout le monde est derrière lui », selon le maire de Sorel-Tracy

En entrevue avec Stéphane Gendron à Énergie 98,9, le maire de Sorel-Tracy, Serge Péloquin, a défendu Éric Salvail en précisant qu’à Sorel, «tout le monde est derrière lui».

Le maire sortant de la ville de la Montérégie a tout d’abord rectifié le tir en affirmant que jamais aucun lieu ou place n’avait été officiellement nommé en l’honneur du célèbre animateur, qui a grandi dans cette municipalité.

Photo courtoisie

«Un instant, cette place-là, la ville de Sorel-Tracy ne l’a jamais officiellement nommé [au nom d’Éric Salvail]. Nos règlements par rapport à la toponymie, il faut que les gens soient décédés. C’est cinq ans après leur décès qu’on peut commencer à réfléchir à savoir si on devrait nommer ou pas un lieu, une rue ou autre chose.»

Serge Péloquin, qui tente de se faire réélire comme maire de Sorel-Tracy, a aussi déclaré dans La commission Gendron que «c’était triste de voir ce qui lui arrive».

«Tu sais, on est toujours dans un contexte d’allégations et c’est ça qui est la question flottante. Dans le moment, la vraie question qu’on se posait c’est "est-ce que tout le monde est allé trop vite dans les prises de décisions ou pas?"»

«Maintenant, on ne pourra plus prendre des décisions réfléchies, on réagit rapidement. Bon, nous ce qu’on a fait, on a quand même gardé notre appui à la famille, à Éric, à ses proches. Au-delà de tout ça, il y a quand même un être humain [...] Éric, c’est un grand ambassadeur pour la ville», a-t-il dit à Stéphane Gendron.

Le maire Péloquin croit aussi que les événements des dernières heures ont eu pour effet «ternir l’image et sa réputation» et ce, «sans accusation pour le moment».

«Ici à Sorel-Tracy, laissez-moi vous dire que tout le monde est derrière lui. Les gens aiment Éric Salvail, ont beaucoup de respect pour lui, ce ne sont que des allégations et c’est quelqu’un qui était vraiment aimé ici et vraiment présent», a conclu le maire sortant de Sorel-Tracy.