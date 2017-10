Boudé par le CH

ANAHEIM | Mark Streit à 39 ans ou François Beauchemin à 37 ans ? Marc Bergevin et ses acolytes chez le Canadien ont préféré l’option de Streit. Quelques semaines plus tard, Streit a déjà brisé les liens avec le Canadien et il envisage un retour en Suisse, alors que Beauchemin sert de mentor pour les jeunes défenseurs des Ducks.

À l’origine, Beauchemin imaginait terminer sa carrière dans l’uniforme de l’Avalanche du Colorado. Joe Sakic a toutefois changé ses plans le 15 juin dernier en rachetant la dernière année de son contrat.

« J’étais déçu du rachat de l’Avalanche, a dit Beauchemin à la veille du match contre le Canadien au Honda Center d’Anaheim. Pendant deux ou trois semaines, je pensais que j’avais peut-être joué mon dernier match dans la LNH. Mais à partir du 1er juillet, j’ai reçu des appels de quelques équipes. J’étais rassuré puisqu’il y avait de l’intérêt. »

Le CH n’a jamais cru bon de lui parler.

« J’aurais réfléchi à un retour avec le Canadien, a-t-il mentionné. J’étais déçu de ne pas recevoir d’appel. Je ne dis pas que je serais venu à Montréal en courant, mais j’aurais aimé ça finir ma carrière avec le Canadien. Je n’ai pas eu à me casser la tête avec cette décision puisque le CH n’a pas téléphoné. Malgré tout, ça ne pouvait pas mieux tomber pour moi avec un retour à Anaheim. »

Des trous à la ligne bleue

Avec les départs d’Andreï Markov, Nathan Beaulieu et Alexeï Emelin, le Tricolore a remodelé son groupe de défenseurs au cours de l’été. Bergevin a acquis Karl Alzner, David Schlemko, Joe Morrow et Streit. Le DG du Tricolore a répété à quelques reprises qu’il avait amélioré son équipe à cette position.

Après sept matchs, on ne voit toutefois aucun signe d’amélioration. Un défenseur d’expérience comme Beauchemin aurait certainement stabilisé le groupe, surtout au sein d’une troisième paire.

« Le Canadien cherchait probablement plus d’offensive avec Mark Streit, a répliqué le défenseur originaire de Sorel. Honnêtement quand j’ai été racheté par le Colorado, je n’ai pas étudié toutes les formations. Je n’étais pas certain de recevoir un appel. Il y a de plus en plus de jeunes dans la LNH. J’ai 37 ans et il n’y a pas beaucoup de défenseurs de cet âge dans la ligue. Mais je savais que j’étais encore capable de jouer. Les équipes veulent se rajeunir. »

« C’est certain que j’aurais peut-être pu aider le Canadien, mais je vais aider les Ducks à la place. »

Retour à la maison

Beauchemin en est à son troisième séjour avec les Ducks. Il a renoué avec un entraîneur qu’il connaît bien en Randy Carlyle.

« À Anaheim, j’ai joué ici pendant huit ans, a-t-il rappelé. J’ai gagné la coupe Stanley avec les Ducks. Je connais cet environnement. Randy n’a pas besoin de me faire des X et des O sur un tableau. Je connais son système. J’ai joué deux ans au Colorado, mais je n’étais pas perdu à mon retour. Je retrouve pratiquement le même groupe de gars à l’exception de quatre ou cinq nouveaux. Les Ducks ont encore le même noyau de joueurs. »

À ses six premiers matchs cette saison, Beauchemin a joué en moyenne 19 min 11 s. Il a rempli un rôle plus important en raison des blessures à deux défenseurs clés des Ducks, Hampus Lindholm et Sami Vatanen.

« J’ai beaucoup de respect pour François Beauchemin, a reconnu Carlyle. Il était ici avant et il a joué à un grand niveau pour les Ducks. Nous souhaitions le revoir, mais dans un rôle plus limité. Il comprend cette réalité. Il peut nous aider sur la glace, mais aussi à l’extérieur avec nos plus jeunes joueurs. »

Brandon Montour fait partie des jeunes défenseurs des Ducks qui regarderont en direction de Beauchemin.

« Il est plus vieux, il a l’expérience du métier, il a déjà gagné la coupe Stanley et il a joué pour plusieurs équipes, a précisé Montour. Il est dans la LNH depuis plusieurs années. Moi, j’ai moins de 40 matchs derrière la cravate. Je n’hésite pas à lui poser des questions. Il se place toujours bien sur la glace, il lit bien le jeu et il ne prend aucun risque inutile. »

► Beauchemin a paraphé le 21 août dernier un contrat d’un an et 1 million avec les Ducks