Changement de vitesse

Marc Dupré souhaite une chose: ralentir la cadence. Venant d’un chanteur qu’on voit tous les dimanches soir à TVA, qui prépare un spectacle du temps des Fêtes, qui travaille pour d’autres artistes et qui s’apprête à lancer son sixième album, cette déclaration peut paraître étrange. Mais en entrevue, le touche-à-tout insiste : après plusieurs années de feu roulant, il désire prendre du recul.

« Le temps passe vite, résume le père de famille. Ça fait 17 ans qu’Anne-Marie et moi sommes mariés. Mon plus vieux veut avoir son permis de conduire, ma fille est rendue au secondaire et mon petit dernier, qui n’est plus vraiment “mon petit dernier” parce qu’il est déjà grand, a 12 ans... Je veux profiter un peu plus des miens. Je veux être plus présent. »

L’auteur-compositeur-interprète de 44 ans dit avoir commencé à freiner le rythme. Son nouvel album, La vie qu’il nous reste (qui sera sur le marché le 3 novembre) devait paraître plus tôt cette année, mais il a repoussé la date de sortie à quatre reprises.

« Je voulais être sûr d’assumer toutes les chansons du disque. Je voulais toutes les aimer de A à Z. Je voulais qu’elles soient proches de moi. » Photo courtoisie

Nouvelles zones

Des 60 pièces que Marc Dupré a écrites pour La vie qu’il nous reste, seulement 14 apparaissent sur l’album.

Bien que plusieurs d’entre elles puissent être qualifiées de pop-folk, d’autres explorent de nouveaux territoires pour l’artiste. Je t’emmène évoque Something Just Like This, ce mégatube EDM-rock des Chainsmokers et Coldplay, tandis que Dire, Si on voulait et La tempête sont plus électro-dance que tout ce que l’ancien imitateur a offert jusqu’à présent.

« Je n’ai jamais eu peur de toucher à tout. Dans mon ancienne carrière, ma grande force, c’était d’être capable d’imiter Garou, Elton John, Bryan Adams et ainsi de suite. J’ai toujours été très éclectique dans mes goûts. Mon père aimait le soul-RnB. Ma mère préférait la pop. Ma marraine m’a fait découvrir les Beatles. Dans ma voiture, je mets du U2, les Rolling Stones, du vieux Motown... Je n’ai jamais un seul style en tête. »

En dépit des différents styles de musique qu’on retrouve sur La vie qu’il nous reste, Marc Dupré croit avoir concocté un disque cohérent, dans lequel il s’est abandonné aux chansons qu’il écrivait.

« Je n’ai pas l’impression d’offrir un album avec n’importe quoi. Chaque chanson représente quelque chose d’important pour moi. Ce n’est pas un casse-tête aux morceaux épars. »

Grâce à ses enfants

Si Marc Dupré suit les grands courants musicaux actuels, c’est en partie grâce à ses enfants. Ces derniers l’exposent quotidiennement aux jeunes artistes qui monopolisent les ondes des radios commerciales.

« Ce n’est pas moi qui contrôle le Apple Music chez nous, c’est eux ! J’écoute ce qu’ils écoutent. Les jeunes d’aujourd’hui sont chanceux : ils peuvent écouter tout ce qu’ils veulent. Ils ont tellement d’options ! Dans mon temps, c’était plus limité : il fallait aller acheter le disque au magasin. »

Marc Dupré se tient également au fait des nouvelles tendances pour mieux pouvoir guider les artistes avec lesquels il travaille, comme Jérôme Couture et Renée Wilkin.

« Je n’ai pas vraiment le choix d’être informé. Ce n’est pas parce que je fais du pop-rock que je vais faire chanter du pop-rock à tous ceux qui viennent me voir. Il faut être ouvert dans notre industrie. »

Bye bye coach

Marc Dupré délaissera La Voix cet hiver. Après avoir joué le rôle de coach au cours des cinq premières saisons du concours de chant de TVA, il cédera son fauteuil rouge à Lara Fabian, Garou ou Alex Nevsky. Ces derniers compléteront le panel d’experts avec Éric Lapointe, qui apparaît au générique du populaire rendez-vous télévisuel depuis 2014.

« Faire La Voix, c’est comme être coach du Canadien : quand les gens ne sont pas contents des décisions, ils en parlent, résume celui qui réalise sa deuxième Voix junior cet automne. C’est bien correct, mais je suis super sensible. Et je n’ai pas réussi à m’endurcir au fil du temps. Donc quand ça arrive, je dors mal. »

Critiques ou pas, Marc Dupré quitte La Voix d’abord et avant tout pour passer davantage de temps en famille. Parce qu’à force de jongler avec plusieurs balles en même temps, il craint d’en échapper une.

« Il faut profiter de chaque moment. Je sais que c’est cliché et qu’on entend ça tout le temps, mais aujourd’hui plus jamais, j’y crois. Le succès, c’est une chose, mais ça reste accessoire. Quand je regarde 10 ans en arrière, je fais “wow”. Je suis fier de moi. Je suis fier de tout ce que j’ai accompli. Mais ma plus belle réalisation, c’est ma famille, c’est mes enfants. »

Une chanson inspirée par René Angélil