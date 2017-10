Davon le jour, Vivienne la nuit

TROIS-RIVIÈRES | Qu'on soit né dans un corps d'homme ou de femme, l'identité sexuelle n'est pas toujours clairement définie. Peu de gens ont le courage d'en parler publiquement, mais pour briser les tabous, un jeune homme de 20 ans a accepté de raconter les années parfois difficiles où il a songé à changer de sexe.

Sur scène, Vivienne calque les chorégraphies de ses chanteuses favorites. Sous sa robe se cache en réalité Davon.

TVA Nouvelles

«Vers l'âge de 14 ans, j'ai commencé à avoir des doutes sur mon identité personnelle», a-t-il confié à TVA Nouvelles.

Trois ans plus tard, Davon est disparu des écrans radars pour laisser toute la place à Vivienne.

«Je me suis fait pousser les cheveux, je me faisais toujours les bras et les jambes. J'ai commencé à me vêtir en femme tous les jours», a-t-il relaté.

Le résultat était plutôt convaincant, mais son employeur de l'époque n'a visiblement pas apprécié sa soudaine métamorphose.

«Ils ont (les patrons) discuté de pouvoir me mettre à la porte d'une façon légale. Il ne fallait surtout pas que je déséquilibre la caisse, car un minuscule problème comme ça aurait pu me mettre dehors. Je devais constamment me protéger», s'est-il souvenu.

À bout de patience, il a démissionné... sans savoir qu'il mettrait des mois à retrouver une vie normale.

«J’étais incapable de trouver du travail. Excédé, j'ai rasé mes cheveux et suis revenu à l’apparence d’un homme. J'ai eu un emploi la semaine suivante», a-t-il dit.

Dans l’univers d’une drag queen

Il a aujourd'hui abandonné l'idée de la grande opération et vit sa féminité différemment, au rythme de la musique. Vêtu d’une robe rouge, il s’apprête à monter sur scène pour un numéro de drag queen.

«Ça me procure un bien, quand je suis totalement habillé en femme et que je peux performer.»

Devon espère à moyen terme pouvoir gagner sa vie dans les plus grands cabarets du Québec, et ce n'est certainement pas sa famille qui va tenter de le dissuader.

«C'est tout un processus d’adaptation. La plus belle chose que mon fils m’a apprise, c’est l’ouverture d’esprit», a expliqué sa mère Mona, qui ne pouvait pour tout l’or du monde rater son spectacle.