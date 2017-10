De vives réactions au premier débat à Québec

Alors que la Chambre de commerce soutient que le débat a mis la table pour le reste de la campagne, le milieu culturel plaide que Québec 21 et Démocratie Québec ne sont pas des partis rassurants pour l’avenir de la culture à Québec.

« Québec 21, c’est lamentable et le terme est faible », a affirmé le président du Conseil de la culture, Marc Gourdeau. Il réagissait ainsi à la politique culturelle présentée pendant le débat par Jean-François Gosselin, le candidat à la mairie.

« La table était mise pour une prise de position minimalement intelligente là-dessus et, Québec 21, la seule chose qu’il trouve à dire, c’est que son projet pour la culture, c’est le troisième lien », a-t-il mentionné.

Le directeur du théâtre Premier Acte a également critiqué les propositions d’Anne Guérette, la chef de Démocratie Québec. Sa proposition de donner un million à chaque conseil de quartier pour la culture ne tiendrait pas la route.

« Un projet comme “Où tu vas quand tu dors en marchant” ne serait jamais venu au monde », a indiqué M. Gourdeau, précisant que les idées de développement culturel sont souvent portées par les organismes.

« Pour le milieu culturel, ce qui est porté par ces deux formations-là est loin d’être rassurant », a-t-il souligné, ne se cachant pas que le plan de développement culturel dévoilé par l’administration Labeaume, il y a deux ans, fait pratiquement l’unanimité dans le milieu culturel de la région. « Pour nous, le passé est un peu garant de l’avenir, a-t-il mentionné. L’administration sortante a fait beaucoup pour la culture à Québec. »

Plus informé

Du côté de la Chambre de commerce, les dirigeants sont satisfaits de la performance des candidats.

« Les citoyens en savent maintenant plus sur le positionnement de chacun d’entre eux et leurs priorités respectives sont plus claires », a affirmé Mikaël Guillemette, président de la Jeune chambre de commerce de Québec (JCCQ) et administrateur de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ), rappelant que les trois candidats auront l’occasion de débattre à nouveau mardi prochain sur des enjeux économiques spécifiquement.

La formule sera d’ailleurs plus longue et deux principaux thèmes seront décortiqués, soit la vision d’avenir qu’ils proposent pour Québec et le développement économique.