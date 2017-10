Des handicapés doivent choisir entre les coupes et le CHSLD

TROIS-RIVIÈRES | Les locataires d’une résidence privée pour personnes handicapées qui a des problèmes financiers se retrouvent devant le choix difficile d’aller en CHSLD ou de redresser les finances de l’endroit et subir des coupes.

Les 24 résidents de la corporation Entre-Deux de Trois-Rivières prendront un vote important vendredi qui décidera de leur avenir.

L’inquiétude se fait sentir à quelques heures du vote. La corporation est en déficit de 125 000 $ depuis plus de 10 ans. Les bénéficiaires, ou les tuteurs légaux dans certains cas, devront s’asseoir avec le comptable et prendre une décision pour rétablir la situation.

Photo Amélie St-Yves

Cela fait quelques années que le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) Mauricie–Centre-du-Québec, qui donne 1,2 million $ par année, demande un plan de redressement. Le CIUSSS assure que l’intention n’est pas de couper le financement à court terme, mais cela pourrait arriver dans quelques années si rien n’est fait.

Les bénéficiaires ont trois options : dissoudre la corporation et fermer boutique, nommer un nouveau conseil d’administration et un directeur général chargé de redresser les finances, ou prévoir une fermeture à long terme.

23 ans

Sarah Milot, 23 ans, qui est atteinte de paralysie cérébrale et qui étudie en technique en gestion et intervention en loisir, souhaite que ses corésidents votent pour que la résidence reste ouverte. Elle ne se voit pas du tout vivre en CHSLD à un aussi jeune âge.

Elle a besoin d’aide pour se lever ou prendre son bain, mais a toute sa tête. La proximité avec le Collège Laflèche via le transport adapté facilite beaucoup ses études, en plus d’avoir une belle autonomie dans son trois et demi, et d’avoir un bain par jour plutôt qu’un par semaine en CHSLD.

« J’ai 23 ans, c’est normal, on ne veut pas rester toute notre vie en dépendant de notre famille. Moi, je suis comme tous les jeunes de mon âge, je rêve d’avoir une carrière, de gagner ma vie. Je ne veux vraiment pas arrêter », dit la femme originaire de La Tuque.

La dynamique étudiante respectera le choix des autres résidents et est consciente que la décision ne lui appartient pas, mais il est évident que ça lui briserait le cœur de plier bagage.

« On est une espèce de famille. Ça fait un an et demi que je suis ici. Et c’est sûr qu’étant la plus jeune, mes voisins me taquinent un peu », dit-elle en riant.

Confiante

La directrice générale intérimaire, Hélène Duplessis, s’attend à ce que les locataires gardent la résidence ouverte. Si c’est le cas, ce sera à un nouveau directeur général de voir comment couper pour redresser les finances.

Elle ne s’inquiète pas que le CIUSSS perde patience, d’autant plus que les résidents de l’Entre-Deux coûtent deux fois moins cher à l’État que ceux en CHSLD.

« Si on les envoie en CHSLD demain matin, ils vont coûter le double, et ils n’auront pas la qualité de vie qu’ils ont là », dit-elle.