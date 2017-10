Fini les pantalons de clown pour les policiers et constables spéciaux

Les policiers et constables spéciaux ne pourront plus arborer des pantalons de clown, le projet de loi les obligeant à porter leur uniforme ayant été adopté par l’Assemblée nationale, jeudi.



«Ça va être la fin d’une époque. On fait des changements», a salué le ministre de la Sécurité publique Martin Coiteux, qui a déposé en avril dernier la pièce législative visant à combattre ce moyen de pression utilisé par plusieurs corps policiers lors de conflits de travail. Tous les partis se sont positionnés en faveur du projet de loi, à l’exception de Québec solidaire.



Dès sa sanction, les policiers et constables spéciaux ne pourront plus altérer leur uniforme. Des amendes de 500 $ à 3000 $ sont prévues pour quiconque contreviendrait à la loi.

Cette législation a été décriée par les agents, qui n’ont pas le droit de grève. Selon eux, le projet de loi porte ainsi atteinte à leurs droits fondamentaux. Le ministre Coiteux rétorquait que les syndicats disposent d’autres moyens afin d’exprimer leur désaccord, sans toutefois nommer lesquels.



Double emploi

La pièce législative abolit aussi le double emploi chez les cadres de tous les corps de police, afin de s’assurer qu’ils soient en mesure d’assumer pleinement leurs fonctions. Cette mesure découlait notamment du cafouillage survenu en mars dernier, alors que 300 automobilistes étaient restés coincés sur l’autoroute 13 en pleine tempête de neige.



Alors que les conditions météorologiques se détérioraient, le capitaine de la Sûreté du Québec en devoir se trouvait chez le notaire, dans le cadre de son autre emploi de gestionnaire immobilier. Cette portion de la législation entrera toutefois en vigueur à la suite d’un décret, a fait savoir le ministre Coiteux.