Grand Prix de patinage artistique de Moscou: un premier pas vers les Jeux olympiques pour le duo Séguin-Bilodeau

Une porte s'ouvre devant Julianne Séguin et Charlie Bilodeau pour participer aux Jeux olympiques et le premier pas pour y entrer s'effectue avec le Grand Prix de patinage artistique de Moscou, vendredi.

La Coupe Rostelecom dans la capitale russe se veut le premier des six Grand Prix de l'automne, le plus important niveau de compétitions internationales qui culminera avec la finale à Nagoya au Japon, du 7 au 10 décembre, réservée uniquement aux patineurs avec les meilleurs résultats de cette série.

«C'est un public connaisseur et il aura évidemment ses patineurs favoris. On s'en va sur un terrain ennemi et je peux paraître redondant, mais il s'agit de se concentrer à faire notre propre travail», anticipait Bilodeau, joint mardi avant leur départ vers la Russie.

Souci de progresser

Moscou ne décidera pas tout de la participation du couple québécois aux Jeux de Pyeongchang, pas plus que le NHK Trophy à Osaka, du 10 au 12 novembre, l'autre Grand Prix pour leur limite de deux à laquelle peut participer tout patineur.

L'analyse des candidatures dépend d'une plus longue période. Patinage Canada dirige son processus de sélection olympique en s'inspirant des résultats internationaux de la saison dernière et celle actuelle, puis du classement aux championnats nationaux à Vancouver, du 8 au 14 janvier prochain.

Après avoir pris le troisième rang il y a un mois à la Classique d'automne de Pierrefonds, un rendez-vous dans le réseau inférieur des Séries Challenger, le duo québécois entend construire son parcours des trois prochains mois en crescendo.

«À chaque compétition, on va essayer d'être là à 100%, mais dans une visée de progression constante jusqu'aux Jeux olympiques», donne à entendre Bilodeau, originaire de Trois-Pistoles.

«Le seul résultat qu'on souhaite (à Moscou), c'est de livrer de belles performances comme on est capable. On espère rehausser le niveau qu'on avait atteint la dernière fois. Par contre, la réalité de la compétition, c'est que tout dépend aussi de ce que font les adversaires. Même si on fait des programmes fabuleux, ça va dépendre des autres aussi, alors on ne peut pas tout baser nos espoirs là-dessus. Chaque chose en son temps et il s'agit simplement de bien faire notre travail au bon moment», dit-il.

«La tête plus légère»

Autre saison, autres dispositions. Il y a un an, le couple avait rien de moins que remporté le Grand Prix de Chicago, après avoir enlevé la Classique de Pierrefonds. Cette année olympique s'entame toutefois avec plus de sagesse depuis la deuxième moitié de saison difficile de l'hiver dernier, conséquence d'une série de commotions cérébrales subies par Julianne Séguin.

En ce sens, la capacité de livrer tous les éléments de leurs programmes court et libre à Pierrefonds a effacé certains doutes et rassuré les deux patineurs vers le retour progressif au niveau international requis.

«Je n'ai pas l'impression qu'on est en retard par rapport aux autres années et aux autres compétiteurs. On a seulement dû gérer différemment notre entraînement. On s'en va à Moscou avec la tête plus légère», affirme Bilodeau.

