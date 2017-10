Guérette veut un développement du boulevard Laurier à échelle humaine

Démocratie Québec a dévoilé sa vision d’avenir du boulevard Laurier, réaffirmant qu’il est toujours possible de mettre la hache dans le mégaprojet du «Phare» et miser sur un développement à l’échelle humaine.

«Il n’est pas trop tard pour éviter une erreur monumentale qui va faire que notre boulevard Laurier va rester pendant les 20 prochaines années déstructurés, pleins d’asphalte, pleins de voitures et où le transport en commun ne pourra pas être efficace», a signalé Mme Anne Guérette, indiquant que les consultations publiques n’avaient toujours pas eu lieu dans ce dossier.

La vision de Démocratie Québec n’est pas nouvelle, mais la chef tenait à réitérer son engagement face au plan initial qui se trouve dans le programme particulier d’urbanisme (PPU). Oui, il y aura un projet de type «signature» à la tête des ponts, mais il ne dépassera pas 29 étages, contrairement au projet Le Phare du groupe Dallaire qui en compte 65.

Pour le reste, Démocratie Québec désire densifier dans son ensemble du boulevard Laurier.

«On veut faire le développement à l’échelle humaine. Ça va faire aussi une porte d’entrée à la Capitale nationale qui va être très belle et aussi en même temps un boulevard urbain où on va planter des arbres», a-t-elle expliqué, ajoutant que l’endroit mettra en valeur son plan de mobilité durable structurant. «Notre tramway électrique pourra bien sûr, pouvoir desservir tout ce développement.»

Diversifier

Avec ce plan, Mme Guérette veut également diversifier le nombre de promoteurs et d’entrepreneurs qui pourront prendre part au partage du développement économique. Elle critiquait ainsi le projet du Phare qui ne tient qu’au Groupe Dallaire.

«On va laisser à un seul gros joueur le développement potentiel des 10 ou 20 prochaines années. Si on fait ça, c’est qu’on va garder le reste du boulevard Laurier avec toutes ses dents creuses et sa déstructuration. On va créer aussi plus de congestion automobile en centralisant tout. La vision du maire Labeaume, c’est une vision du passé», a plaidé Mme Guérette.

En ce qui a trait à Québec 21, Mme Guérette s’est moquée du chef Jean-François Gosselin, affirmant qu’il n’avait pas de plan pour l’axe Laurier, «sauf peut-être un troisième lien, comme en culture».