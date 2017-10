«Je vais me défendre», assure Gilles Parent

Appelé à commenter les allégations d’inconduites sexuelles qui pèsent contre lui, Gilles Parent n’a pas nié avoir tenu des propos déplacés et avoir fait l’objet d’une plainte. Il compte toutefois défendre sa réputation.

«C’est sûr que des propos déplacés, j’en ai déjà dit. Je ne peux pas dire que ce n’est jamais arrivé. Par contre, dire des niaiseries c’est une chose. Je ne me suis jamais servi de mon pouvoir ou de ma personnalité pour avoir des faveurs sexuelles. Ça, c’est clair, net et précis. Je n’ai jamais eu de faveurs sexuelles», a-t-il affirmé d’une voix tremblotante au Journal.

«Oui, j’ai tenu des propos grossiers. Je n’ai pas de justification. J’ai un respect immense pour les femmes. Je ne dis pas que c’est brillant ce que j’ai fait», a-t-il ajouté.

Concernant la plainte adressée aux ressources humaines de Cogeco au sujet de Catherine Desbiens, Gilles Parent a aussi reconnu ses torts et dit s’être excusé.

«On a réglé ça à l’interne et on l’a fait en bonne et due forme», a-t-il fait savoir.

Pourtant, après cette rencontre disciplinaire, Gilles Parent a poursuivi l’envoi de textos insistants.

Même s’il admet que ce n’est pas une excuse, l’animateur vedette a fait référence à un climat d’acceptation dans le domaine.

«Ça se fait beaucoup dans le milieu [des médias]. Ce n’est pas acceptable. Ce n’est pas toujours élégant», a-t-il reconnu repentant.