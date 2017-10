Jouer au pilote sur un Airbus

Le premier simulateur de vol Airbus A320 de grade professionnel ouvrira bientôt à Québec, à la suite d’un investissement de plus d’un quart de million de dollars.

Bien que l’ouverture au public soit prévue le 28 octobre prochain, Le Journal a eu l’occasion mercredi de s’asseoir aux commandes d’un Airbus A320. Même si l’atterrissage a été une catastrophe, l’aventure s’est avérée excitante. L’environnement sonore et visuel nous plonge directement dans l’ambiance.

Prêt pour le décollage ? Nous sommes sur une piste 06 de l’aéroport Montréal-Trudeau.

« J’ai mis pas mal d’orages et de vents. Ça devrait bien se passer », avise l’instructeur, Jonathan Hilaire.

L’écran de 220 degrés ultra HD rend l’expérience encore plus réaliste. Tous les systèmes sont reproduits dans la cabine. « C’est tout à fait conforme à la réalité », précise-t-il.

Les copropriétaires de la franchise de Québec, Charles-Antoine Roy et Christophe Robitaille, souhaitent faire vivre l’expérience d’être dans la peau d’un pilote de ligne.

« C’est quelque chose qui autrement est impossible à vivre. Ça reste un milieu fermé, surtout depuis les attentats du 11 septembre », a fait part M. Robitaille.

Quand le jeu devient réalité

Outre le public qui est invité à faire l’essai de ce simulateur, les apprentis pilotes vont pouvoir s’exercer aux commandes d’un Airbus 320. Air Canada possède 42 appareils de ce type dans sa flotte.

Selon M. Hilaire, il faut entre 1500 et 3000 heures de vol en moyenne pour devenir un pilote de ligne.

« Il y a beaucoup de débouchés dans le domaine de l’aéronautique, car un grand nombre de pilotes partent à la retraite », a indiqué M. Hilaire, un Français d’origine qui a adopté le Québec, il y a plusieurs années.

Plusieurs instructeurs d’Aerosim Expérience sont des pilotes en voie de passer leur licence professionnelle.

« C’est un très bon tremplin », a-t-il ajouté.

Le simulateur de vol d’Aerosim, qui sera inauguré à Québec, peut aussi être utilisé pour les personnes qui veulent vaincre leur peur de prendre l’avion. Les forfaits débutent à 99 $. L’entreprise est située au 2700, rue Jean-Perrin, à Québec, suite 170.

PME Inc. en bref

Capitale-Nationale - ouvre une boutique à Vancouver

Les frères François et Vincent Thériault de Québec continuent de prendre de l’expansion avec l’ouverture prochaine d’une neuvième boutique Surmesur, cette fois-ci à Vancouver.

Alors que les difficultés financières des grands détaillants comme Sears font les manchettes, l’entreprise familiale poursuit son essor en Amérique du Nord, après avoir démarré dans un sous-sol de Québec, il y a sept ans.

En plus de ces neuf boutiques, l’entreprise a développé un concept pour les marchés secondaires en s’associant avec des détaillants locaux pour offrir ses vêtements et ses services dans une section de la boutique.

« Notre vision est de devenir la référence nord-américaine dans les vêtements sur mesure pour homme, ce qui nous oblige à avoir une présence sur les principaux marchés, mais aussi de trouver des moyens créatifs pour desservir des marchés plus petits avec Espaces Surmesur », a fait part Vincent Thériault, cofondateur.

Au total, l’entreprise compte 14 destinations de vente au détail au Canada et aux États-Unis. À Vancouver, Surmesur aura pignon sur rue dans le quartier Yaletown d’ici la fin de l’année.

Province de Québec - Nouvelle application pour Archibald

La microbrasserie Archibald a lancé cette semaine une nouvelle application qui contribuera à fidéliser davantage sa clientèle, en plus d’en attirer une nouvelle. L’innovation technologique a été développée par Mirego. Les utilisateurs peuvent accumuler des points Archibald en numérisant leur addition ou en complétant des défis. Ils pourront échanger leurs points contre des objets promotionnels exclusifs, des soirées VIP, des cours sur le brassage de la bière, etc. La création de cette application est le premier pas d’une évolution qui mènera vers la refonte complète du site web de la microbrasserie et des restaurants Archibald.



Capitale-Nationale - Grande ouverture attendue

À la suite d’un investissement de 2,5 M$, Long & McQuade, qui a acquis Musique Richard Gendreau, en mai 2016, s’apprête à inaugurer ses nouveaux locaux, le samedi 21 octobre, au 2700, chemin Sainte-Foy. Le magasin offrira la même gamme de produits sur un même plancher. Musique Richard Gendreau faisait partie du paysage du quartier Saint-Roch depuis le début des années 1980. L’entreprise a été vendue à Long & McQuade en mai 2016.