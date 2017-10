[AUDIO] La communauté radiophonique de Québec réagit aux allégations d’inconduite sexuelle contre Gilles Parent

Plusieurs animateurs de radio de la ville de Québec ont fortement réagi à la nouvelle dévoilée par le Journal concernant les allégations d’inconduites sexuelles qui visent Gilles Parent du FM 93.

Voici ce qui a été dit en ondes jeudi après-midi

Nathalie Normande dans 100% Normandeau - BLVD 102.1

Photo d'archives, Pierre-Paul Biron

«Gilles Parent utilisait son pouvoir et son autorité pour pouvoir régner en roi et maître sur le FM93.»

«Moi je suis profondément choquée aujourd’hui. Cogeco savait très bien ce qui n’allait pas avec son animateur et malgré tout, ils ont décidé de la garder en ondes. Des gros mononcles cochons, on n’en veut plus.»

«Moi, j’ai entendu des boss ici à Québec, ici à Montréal, dire qu’il n’était pas à la hauteur du poste qu’il occupait. Savez-vous quoi ? Gilles Parent, le gros, n’était pas gêné de faire ça devant tout le monde.»

«Bien voilà Gilles Parent aujourd’hui, voilà le genre de médecine que l’on peut employer. Il y a une forme de justice naturelle sur la planète qui existe.»

«Moi je peux vous dire une chose, il y a certaines fois où, pour Cogeco il avait été plus rapide pour renvoyer des personnes. Aujourd’hui, il y a certainement des employés qui vont être en furie parce qu’ils savent que leur employeur leur a caché des informations.»

«Pourquoi Cogeco ne confirme pas la démission de Gilles Parent ? Est-ce qu’on veut laisser la poussière retomber pour qu’il revienne ? Tu es “out” mon Parent, c’est moi qui te le dis. »

Denis Gravel dans Gravel dans le retour - CHOI Radio X 98,1

Photo courtoisie

« Je ne sais pas s’il y a des Québécois qui ont quitté cette semaine pour des vacances... Ils vont faire un cristi de saut quand [ils vont revenir] hein ?»

« Il y a sûrement beaucoup de choses à dire sur le dossier de Gilles Parent. Je pense que tout le monde va comprendre que l’on est dans une situation où l’on marche sur des œufs, parce que tout le monde qui écoute Radio X depuis un certain temps sait que je n’ai pas d’affection pour Gilles Parent, bien au contraire. Il y a peut-être des gens qui ne comprenaient pas mon aversion envers [le] personnage, qui la comprennent un peu mieux aujourd’hui.»

« Il y a des histoires qui ne m’appartiennent pas dont j’ai été témoin, et à cette époque-là... j’avais d’une part dit ce que j’avais à dire aux personnes en fonction, et d’autre part, à partir de ce moment-là, moi je m’étais sorti le plus possible de ce qu’on va appeler “la zone d’influence du personnage en question”. Pour le reste, c’est une semaine où il y a énormément de dénonciations. Il y en a qui voient ça comme un danger. Il y en a qui voient ça comme quelque chose de négatif. Je ne suis pas de cette école-là. Je ne suis pas de cet avis-là non plus. Évidemment comme dans tout, il y aura des exagérations. Il y aura des personnes un moment donné qui vont être accusées faussement. Mais, je pense que s’il y a beaucoup de dénonciations cette semaine, c’est qu’il y a beaucoup d’oreilles qui écoutent qui, habituellement, n’écoutent pas vraiment.»

« Je peux vous dire que j’ai vu beaucoup d’anciennes collègues utiliser le mot “enfin” dans les dernières minutes. Évidemment, tout le monde a sa réaction. Évidemment, tout le monde a des choses à dire. Et évidemment, je serai le plus prudent des moineaux dans les prochaines heures. Je pense que ce n’est pas l’heure de régler des comptes. Ce n’est pas l’heure de faire la morale. Je salue le courage des gens qui sortent. Il y a une opportunité. Il y a des oreilles. Il y a des journalistes qui s’intéressent à ces histoires-là qui se promènent.»

« Ce n’est pas juste depuis cette semaine qu’il y a des histoires sur Parent, sur Rozon ou sur Salvail se promènent. C’est trois cas où ça fait des années que ça se promène.»

« Comment l’employeur va justifier et expliquer qu’un dossier de nature sexuelle se soit réglé à l’interne pour reprendre les mots de Gilles Parent dans Le Journal de Québec ? Eh bien ça, ça leur appartient aussi. »

Jérôme Landry dans Jérôme Landy au retour – Énergie 98.9

Photo d'archives DIDIER DEBUSSCHÈRE

« Ce que ça me rappelle beaucoup, décembre 2002 avec l’éclatement du scandale sur la prostitution juvénile. C’est pas pareil. C’est pas le même genre d’histoire, on parlait d’accusations criminelles [...] Mais depuis hier, j’ai l’impression de revivre les mêmes circonstances.»

« Ce matin, mon téléphone n’a pas dérougi. C’était des appels qui arrivaient de partout, de Montréal, de Québec, de journalistes qui essayaient de faire confirmer toutes sortes de rumeurs sur toutes sortes de personnes.»

« Bref, le star-système québécois est en train d’imploser. C’est une façon de faire, une façon de travailler dans les médias et dans le milieu culturel qui est en train de s’écrouler.»

« Je pense que le message est très très clair depuis le début de la semaine, autant pour les employés, les artisans [...] ; que tu t’appelles X, que tu t’appelles Y, que tu sois connu, que tu aies une grosse carrière, que tu sois une superstar du Québec : c’est tolérance zéro.»

« On doit d’abord penser aux gens qui sont victimes et qui ont dû subir les gestes allégués si les gestes s’avèrent, mais de ce que je comprends de l’article, Gilles Parent n’a pas nié. Après ça, pour les collègues qui sont pognés pour aller au micro, c’est sûr que c’est pas le fun non plus, mais c’est rien comparé à ce que des victimes d’inconduites sexuelles peuvent avoir vécu.»

« Dans le domaine, c’est toute une montagne russe que l’on vit cette semaine.»

« J’ai vu ça, trois-quatre individus comme ça, je te dirais, depuis que je suis dans les médias. Des gens à qui on pardonnerait tout et des gens qui, dans un contexte où les victimes potentielles porteraient plainte, ne seraient pas crues par les patrons de ces individus-là.»

« Pourquoi c’est comme ça ? Parce que l’individu est payant, parce que l’individu a une emprise. Des fois l’individu est tellement big qu’il a comme une emprise sur ses patrons. C’est quasiment les patrons qui travaillent pour l’individu.»

Jeff Fillion dans FILLION – CHOI Radio x 98,1

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

« Je vais vous dire que je n’ai aucun commentaire à faire. Gilles m’a donné beaucoup, beaucoup de coups dans les dernières années, et puis je ne suis pas capable de me réjouir du malheur de personne. J’ai une pensée pour ses enfants et une pensée également pour sa conjointe. Et pour moi, ça va finir là.

« Je n’ai aucune sensation à regarder que des gens sont... surtout de la manière que c’est fait en ce moment. Moi, ça me fait peur. Ça me fait peur dans la société dans laquelle on vit. Je ne parle pas de moi. J’ai un paquet de défauts... celui-là... Si j’ai déjà fait quelque chose dans vie, je n’ai aucun souvenir de ça. Je ne pense pas que j’ai ce défaut-là. Mais, la manière que c’est fait actuellement, je commence à avoir un malaise avec ça. Une tête par jour, je commence à trouver ça vraiment dangereux pour tout le monde. Pas seulement les artistes. Je pense aux profs. Je pense à des avocats dans des bureaux où il s’est passé bien des choses.

« Si jamais toutes ces histoires-là sont vraies et sont fondées. J’espère que ça va arriver devant la cour, devant la justice. Mais, une chose est sûre. Si jamais il y a des gens qui ont été malmenés par les comportements de bonhommes, ou n’importe quoi, eh bien sincèrement, on pense à vous autres, OK ? C’est vrai que si on laisse ça aller ça comme ça, on doit penser à vous et on doit vous croire. Pour l’instant, c’est sûr que dans les derniers temps, il y a des histoires qui nous laissent interpréter des choses. C’est sûr qu’à la minute qu’une histoire sort, on ne peut pas faire autrement que de penser à des gens à qui c’est arrivé.

« C’est très dur pour tout le monde de savoir où se placer là-dedans. Vraiment, vraiment difficile parce qu’on n’est pas capable de connaître toute l’histoire. Il n’y a pas quelque chose que l’on peut ouvrir, qu’on a toute l’image et qu’on est capable de dire : “ah ben oui, là on le voit !” C’est encore une fois la parole d’un contre la parole de l’autre.

« La seule chose que je vais dire sur la nouvelle qui vient de sortir sur Gilles Parent... Et je fais très attention à ce que je dis... Un, c’est des gens que je connais. On n’a aucune relation. Un, ça me fait de la peine. Je me dis c*boire... Comment... je suis un peu en cr*sse. Je trouve ça dégueulasse.

« Hier, quand je vous ai dit, ou ce midi, quand je vous ai dit qu’en 34-35 ans d’histoire... il y a une personne dont j’ai entendu dire qu’elle avait des comportements douteux... Je ne pouvais pas vous dire si c’était assez pour aller jusqu’où ça va aujourd’hui. Mais, la seule personne dont j’ai entendu des histoires de mauvais comportements, et on ne parle pas d’agression et de patente de même là, attention, c’est monsieur Parent. C’est Gilles Parent.

« C’est très gros. Moi, c’est la compétition, c’est Gilles. Gilles et moi, on a nos histoires. Mais, je me réjouis zéro de ça. »