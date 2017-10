Labeaume continuera les missions à l'étranger

S’il est réélu, Régis Labeaume compte maintenir le rythme des missions à l’étranger et accroître les relations avec la ville de Boston.



«On va continuer à faire des missions parce qu’elles sont payantes. Quoi que certains en pensent», a lancé le maire sortant.

Depuis 10 ans, 46 missions aux États-Unis et à l’étranger ont coûté 400 000 $ et ont rapporté 38,4 millions $ en retombées économiques, a rappelé le politicien, qui met dans la balance les contrats décrochés par les entreprises qu’il a accompagnées à l’étranger.

C’est le cas de Cortex, une entreprise de Québec spécialisée dans le développement d’applications mobiles et Web. C’est grâce à une mission à New York qu’elle a décroché un lucratif contrat avec Reuters.

«Ce qui nous a mis la puce à l’oreille, c’est notre première visite avec M. le maire, qui nous a appris qu’on était quand même excellents dans ce qu’on fait», a indiqué le président fondateur de Cortex, Jean-Michel Lebeau.

«Il faudrait accentuer (notre présence) sur Boston, particulièrement en sciences de la vie», a fait savoir M. Labeaume. Il ne compte pas augmenter le nombre de voyages d’affaires cependant.

Le maire sortant veut en effet positionner Québec parmi les cinq plus grands centres de recherche en sciences de la vie et en bio en Amérique du Nord. Cela va apporter des chercheurs de haut niveau et des capitaux dans la région, plaide le maire sortant.

Investissements

Pour ce faire, il compte investir dans des entreprises prometteuses, grâce à l’argent dévolu par le gouvernement dans le nouveau Fonds de la capitale nationale, soit 15 millions $ par année et 25 millions $ à partir de 2021-2022. «On veut investir dans l’entrepreneuriat des technologies de l’information et scientifique. Ça va être notre engagement pour les quatre prochaines années.»

Le maire sortant se donne 10 ans pour y parvenir.