Labeaume incite ses électeurs à sortir voter

Le maire sortant craint que ses électeurs négligent leur devoir de citoyen en pensant que l’élection est déjà jouée d’avance.

«Je trouve que les gens sont confortables, là», a constaté jeudi Régis Labeaume. Le politicien a attribué cette situation au fait que la campagne électorale actuelle ne présente pas de grand enjeu comme lors des deux élections précédentes.

«Ce n’est pas une élection où on parle de fonds de pension et d’amphithéâtre. On trouve que les gens sont confortables (et se disent) : “Pas de problème, ça va bien vos affaires.” Mais moi, je ne vois pas ça comme ça. On a une élection. Il faut être rigoureux et il faut que le vote sorte. C’est un peu notre inquiétude actuellement, que nos gens se sentent trop confortables.»

Le maire avait d’ailleurs lancé le message à ses militants la veille, lors de son cocktail de financement, en les incitant à se présenter aux urnes. Il a l’intention de le marteler d’ici la fin de la campagne électorale.

Le Directeur général des élections du Québec (DGEQ) a d’ailleurs fait une sortie médiatique, la semaine dernière, afin d’inciter les électeurs à se prévaloir de leur droit de vote le 5 novembre. Il a aussi lancé une campagne publicitaire.

Il y a quatre ans, moins d’un électeur sur deux (47 %) avait exercé son droit de vote au municipal. En 2009, le taux de participation avait été encore plus faible, à 45 %. «C’est très préoccupant pour notre démocratie», avait déclaré le DGEQ, Pierre Reid.