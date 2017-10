L'animateur vedette Gilles Parent visé par des allégations d'inconduites sexuelles

Attouchements non consentis, avances sexuelles, remarques déplacées, sous-entendus douteux, textos insistants; plusieurs femmes ont affirmé au Journal avoir été la cible des agissements déplacés de l’animateur vedette et producteur, Gilles Parent.



C’est dans la foulée du mouvement mondial #moiaussi #metoo et des allégations d’inconduite sexuelle entourant Éric Salvail et Gilbert Rozon, que certaines d’entre elles ont choisi de sortir publiquement pour dénoncer le comportement de l’animateur de radio qui a perduré même après le dépôt d’une plainte pour harcèlement auprès de son employeur, Cogeco.



Dans une entrevue exclusive au Journal, une collègue qui a travaillé à la station entre 2013 et 2017, Catherine Desbiens, a affirmé avoir été la cible de harcèlement, d’attouchements et d’avances insistantes qui ont perduré pendant toutes ces années.



C’est un événement, survenu le 26 mai 2016, lors d’une soirée célébrant la sortie du sondage Numéris printanier, qui aura levé le voile sur les agissements, alors qu’une collègue influente de la station est intervenue.



«Quand elle l’a vu me pogner une fesse, elle l’a engueulé, engueulé solide! Elle a dit: “Mon vieux cochon sale!” Je te jure. C’était l’enfer dans le party. Moi j’étais mal! Il y a beaucoup de monde qui l’a vu, raconte Catherine. C’est la seule qui pouvait dire quelque chose, c’était le bras droit du boss. C’est la seule qui est inatteignable. Ça fait des années qu’elle est là. Elle ne perdra pas son poste à cause de Gilles Parent», croit-elle.



D’autres victimes



Catherine Desbiens n’est pas la seule collègue de Gilles Parent à avoir été victime de son comportement déplacé.



Trois autres femmes, dont une autre à visage découvert, ont accepté de raconter comment l’animateur vedette avait agi à leur endroit.



«Ca m'avait vraiment marqué et je l'ai pris dure. J'étais jeune, débutante, vulnérable et je prenais tout ce qu'on me disait pour du cash. Je me suis beaucoup remise en question après à savoir si j'agissais correctement avec mes collègues et ce que je faisais de pas correct pour me faire percevoir comme ça, dit-elle. Les gens de Cogeco à Québec sont tellement habitués des agissements de Gilles qu'avec les années ça s'est banalisé. Il est célèbre, les femmes ne veulent pas le confronter, et le classique : si une femme se plaint elle "over-react" ou "c'est juste des jokes voyons...», déplore une autre victime.

Réaction de Gilles Parent

Appelé à commenter, Gilles Parent n’a pas nié avoir été visé par une plainte.

«J’ai reconnu mes torts et je me suis excusé. On a réglé ça à l’interne et on l’a fait en bonne et due forme», a-t-il indiqué.

Il reconnaît toutefois avoir tenu des propos déplacés, a-t-il dit en réaction au Journal.

«C’est sûr que des propos déplacés, j’en ai déjà dit. Je ne peux pas dire que ce n’est jamais arrivé. Par contre, dire des niaiseries c’est une chose. Je ne me suis jamais servi de mon pouvoir ou de ma personnalité pour avoir des faveurs sexuelles. Ça, c’est clair, net et précis», a-t-il ajouté.

Selon nos informations, Gilles Parent n’animera pas son émission jeudi après-midi.

Plus de détails à venir...