Le héros hystérique

Il est très clair que si Anne Guérette, une femme, s’était comportée comme Jean-François Gosselin lors du débat mardi, on l’aurait traitée d’hystérique. Au contraire, le candidat qui a agi comme un « goon » de patinoire passe aux yeux de certains pour un vainqueur, un héros.

L’objectif de M. Gosselin, hier, était de se faire connaître lors de ce premier débat. Seul candidat à ne pas siéger au conseil municipal, chef d’un nouveau parti, il avait avantage à s’imposer. Au lieu de ça, le chef de Québec 21 y est allé d’un mélange d’arrogance et d’impolitesse qui a pris le dessus sur ses messages pour la plupart vides et dénués de sens.

On a maintes fois reproché le ton de Mme Guérette, depuis qu’elle est conseillère. J’en suis. On a aussi reproché à Régis Labeaume ses sorties intempestives. J’en suis également. Mais il faudrait m’expliquer pourquoi, quand ce ton et ce comportement s’appliquent à M. Gosselin, il est porté au rang de vainqueur et de héros même par sa base de supporteurs.

Version diluée

Depuis le début de cette campagne, M. Labeaume s’est montré plus zen que jamais, trop même puisqu’il semble être devenu une version diluée de lui-même. Je pense qu’il faudrait trouver un juste milieu et lui servir un peu de café plutôt qu’une théière de tisane à la camomille. Mais de là à glorifier les comportements du type qu’on a reproché avec raison à M. Labeaume par le passé, ça manque de cohérence.

Un débat doit être le moment de faire valoir ses idées, son programme, sa vision pour la ville. C’est là-dessus que se distinguent M. Labeaume et Mme Guérette par rapport à M. Gosselin, dont le programme repose essentiellement sur un hypothétique troisième lien qu’il n’a eu de cesse de ramener sur le tapis mardi soir. On est loin de la définition du gars passionné et qui adore sa ville, comme l’a prétendu le chef de Québec 21 lorsqu’appelé à commenter sa performance.

Ce qui est ressorti de ce débat, donc, c’est surtout le combat de coqs entre Régis Labeaume et Jean-François Gosselin, aux côtés d’Anne Guérette qui paraissait déstabilisée et qui s’est trop effacée. L’excès de testostérone inutile et non constructif l’a emporté sur l’occasion de débattre de planification et d’avenir pour la ville de Québec. Après, on viendra me dire que la politique n’est pas encore aujourd’hui une affaire d’hommes.