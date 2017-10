Les humoristes ne rient plus

« Troublé », « choqué », « en colère », « déçu », « bouleversé ». Les qualificatifs ne manquaient pas pour décrire l’état dans lequel de nombreux humoristes se sont sentis en lisant les témoignages de plusieurs victimes des actes de Gilbert Rozon.

Quelques heures après qu’au moins neuf femmes eurent allégué publiquement, et à visage découvert, avoir été agressées, abusées ou harcelées sexuellement par Gilbert Rozon, les réactions ont été nombreuses dans le milieu de l’humour, jeudi.

Même si quelques gros noms du milieu (Louis-José Houde, Martin Matte, Rachid Badouri) n’ont pas voulu ou pu commenter jeudi, une vingtaine d’humoristes ont réagi à la nouvelle, en entrevue au Journal ou sur les réseaux sociaux.

« Je suis extrêmement choqué, déçu, bouleversé, j’irais même jusqu’à dire que je me sens trahi, a écrit Laurent Paquin sur sa page Facebook. Je ne souhaite plus voir mon nom associé à celui de Gilbert Rozon. »

L’humoriste, qui fait partie de l’Agence Juste pour rire et qui a animé un gala Juste pour rire lors des 14 dernières années, est « en réflexion » quant à son avenir avec l’agence.

« Ça fait mal »

Étant aussi au sein de l’Agence Juste pour rire, Eddy King préfère ne pas penser à la suite des choses avec la boîte. « Je n’ai pas le cœur et le courage d’aller là-dedans, a-t-il dit au Journal. Ce n’est pas mon souci, pour l’instant. Je “deal avec mes émotions”. Ça fait mal. »

Lui qui faisait, mercredi dernier, la première médiatique de son nouveau spectacle, produit par Juste pour rire, Jérémy Demay n’aurait pu avoir un pire timing pour lancer son one-man show.

« J’ai été troublé en lisant les médias [jeudi] matin. J’applaudis le courage des victimes qui ont parlé et tout mon amour et mes pensées vont vers elles aujourd’hui. »

Martin Cloutier, du duo Dominic et Martin, et François Massicotte ont de leur côté déclaré que Gilbert Rozon ne ferait plus d’argent avec eux. « Il ne fera plus d’aucune façon, directement ou indirectement, une “cenne” avec moi. C’est terminé », a dit Martin Cloutier sur les ondes de CKOI

« Ça fait 29 ans que je participe à Juste pour rire. C’est comme si j’étais à côté quand ça s’est passé, et je n’ai rien vu », a écrit Massicotte sur Facebook.

Des liens coupés

De son côté, Guy Nantel a mentionné au Journal qu’il avait personnellement coupé les liens avec Gilbert Rozon et le festival Juste pour rire « depuis plus d’un an, justement, en raison de ses problèmes de personnalité. »

« Je ne remettrai plus les pieds à Juste pour rire tant que son nom lui sera lié, et ça, il le savait déjà avant les récents évènements, ajoute-t-il. C’est malheureux parce qu’il a énormément fait pour tout le milieu de l’humour et pour ma carrière en particulier. Mais il a fait du mal aussi, à moi comme à bien d’autres. »

Stéphane Fallu croit qu’il y a un « ménage » qui est en train de se faire dans le milieu de l’humour. « Gilbert, on le voyait comme un gentil vieux bonhomme qui avait parfois un humour déplacé. Je savais qu’il avait fait des actes dans le passé, mais je ne pensais pas que c’était aussi heavy que ça. J’ai été choqué et vraiment troublé de lire ça. »

Avec la collaboration de Vanessa Guimond, Marc-André Lemieux et Cédric Bélanger

Ce qu'ils ont dit

« Je tiens à apporter mon soutien aux victimes et à saluer leur courage. [...] La business du spectacle en est une de grandes illusions »

– François Morency

« L’important, c’est de soutenir les victimes pour les aider à avoir le courage de dénoncer. Le changement part de là. »

– François Bellefeuille

« Je me réjouis qu’on prenne la décision, en tant que société, de ne plus accepter certains comportements. »

– Kim Lévesque-Lizotte