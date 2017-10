Pantalons de camouflage: policiers et constables vont respecter la loi

Les policiers et constables spéciaux entendent se conformer à la loi en rangeant leurs pantalons de camouflage.

Ils prévoient toutefois contester le projet de loi sur le port de l’uniforme, qu’ils voient comme une atteinte à leurs droits et libertés.

« C’est très décevant, on regrette énormément que ce projet de loi là soit passé à l’Assemblée nationale », lance d’emblée Frank Perales, président du Syndicat des constables spéciaux du gouvernement du Québec.

« On vient carrément de créer une catégorie de salariés, dans la société, qui n’auront pratiquement plus aucun droit en ce qui concerne les relations de travail », dit-il.

La Fraternité des policiers et policières de Montréal affirme qu’elle contestera la constitutionnalité du projet de loi 133.

« Ce projet de loi brime un droit constitutionnel en empêchant un moyen d’expression et de pression qui ne nuit pas aux services à la population », a réagi la Fraternité par courriel, en rappelant que les policiers n’ont pas droit à la grève.

« On est des policiers, alors on va respecter la loi, ajoute-t-il. Mais ça ne réglera pas nos relations de travail. »

« On va se conformer à la loi, mais on va la contester, c’est certain », mentionne-t-il.