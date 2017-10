Partenariat de 30 M$ entre Rio Tinto et CGI

Avec le renouvellement de deux ententes et l’ajout d’une troisième, Rio Tinto et CGI veulent passer dans une nouvelle ère industrielle, qu’ils décrivent comme la 4.0.

Pour Michael Godin, vice-président principal chez CGI, ces ententes permettront de faciliter la prise de décision dans les alumineries de Rio Tinto, en plus de consolider une centaine d’emplois et d’en créer une vingtaine d’autres.

« On est les seuls qui centralisent [les données] sur nos 3000 cuves dans le monde. Ici, on a commencé à cumuler des données, à se rendre compte qu’on pouvait augmenter la prévention, qu’on était capable de faire de l’analyse de données. Avec notre partenaire d’affaires, on veut aller plus loin. On était en mode réaction on va passer en mode action », indique-t-il.