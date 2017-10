Procès du policier Beaulieu: le véhicule avait aussi un problème au niveau de la roue arrière

Le véhicule patrouille conduit par le policier Simon Beaulieu, accusé de négligence et de conduite dangereuse causant la mort du cycliste Guy Blouin, n’avait pas seulement un problème de freins, mais également un problème au niveau de la roue arrière droite.



C’est ce qu’est venu expliquer Jean Grandbois qui a été reconnu par le tribunal comme expert en génie mécanique et dynamique des véhicules et expert en GPS.



En premier lieu, M. Grandbois a effectué une expertise mécanique du véhicule 0203 utilisé par le policier Beaulieu le 3 septembre 2014.



Deux choses ont été principalement vérifiées soit l’état mécanique des freins et le circuit électrique et électronique pour les freins ABS.



Afin de vérifier l’état des freins, les quatre roues ont été démontées du véhicule. Selon l’expert, «les pièces d’usure (disques et plaquettes) étaient en bon état», est-il écrit dans son rapport.



Par contre, un bris majeur a été trouvé à la roue arrière côté passager.



«Le moyeu et ses composantes bougent latéralement de manière importante», a-t-il ajouté en précisant «qu’étant donné l’état de l’autopatrouille, nous avons renoncé à utiliser ce véhicule pour la reconstitution».



Selon lui, la vitesse estimée par le reconstitutionniste de la SQ, soit celle de 44km/h lors de l’impact n’est pas plausible.



Pour calculer la vitesse maximale du véhicule, M. Grandbois a fait des calculs en utilisant trois méthodes.



La première méthode utilise la longueur des traces de freinages, ce qui a donné une vitesse maximale variant de 27 à 31km/h.



La deuxième méthode a été faite avec le calcul de la vitesse maximale atteignable dans la distance utilisée, ce qui donne une vitesse maximale de 25km/h.



Finalement, l’expert a pris la vitesse fournie par le GPS au moment de l’accident, qui a été balayée du revers de la main par le reconstitutionniste de la SQ, et qui donnait 22km/h.