Proulx promet un plan de mobilité d’ici les élections de 2018

Le nouveau ministre responsable de la Capitale-Nationale, Sébastien Proulx, assure qu’un vaste plan de mobilité incluant le troisième lien sera présenté d’ici les prochaines élections générales.

« Et oui, il y a une échéance électorale à venir. Et oui, on ne passera pas à côté de faire cette présentation », a déclaré le ministre Proulx, en réaction aux propos tenus la veille par le maitre de Lévis, Gilles Lehouillier. Ce dernier a réclamé un échéancier de travail « au plus sacrant » pour la réalisation du troisième lien, pour lequel un bureau de projet doté d’un budget de 20,5 M$ a été mis sur pied l’été dernier.

Le ministre Proulx se prépare déjà pour la « bataille électorale » de l’an prochain. « On va se battre pour les gagner les comtés, nous aussi et puis on va le dire aux gens de Québec bien voilà c'est quoi notre plan, voilà ce qu’on propose, puis vous adhérez, vous n’adhérez pas, vous modifiez, vous proposez; C’est ça la démocratie », a dit M. Proulx, en marge d’un diner avec les gens d’affaires de la région.

Impatience

« On est tous impatients d’être capable de vous dire: voilà quel est le plan de mobilité pour la région que nous proposons », a-t-il ajouté.

Même s’il n’a pas encore eu l’occasion de s’informer de l’état d’avancement des travaux du bureau de projet, M. Proulx sait d’ores et déjà que dorénavant, lorsqu’il sera question du 3e lien, ce sera dans le cadre d’un vaste « plan de mobilité ». Le troisième lien entre Québec et Lévis, a signalé le ministre, « c’est un des éléments (du plan de mobilité). Ça ne peut pas être la réponse à tout ».

M. Proulx rejoint ainsi la vision exprimée dans nos pages par sa collègue Véronyque Tremblay, avec qui il prévoit bientôt faire le point sur l’ensemble des projets.

« C’est important d’avoir un projet structurant, mais un projet qui va être plus large, qui va rejoindre davantage qu’un seul secteur », a indiqué Mme Tremblay dans une entrevue publiée dans notre édition de samedi dernier.

- Avec la collaboration de Pierre-Paul Biron