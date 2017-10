Qui est le prochain?

La grande roue de la disgrâce tourne et on ne sait pas sur qui elle va s’arrêter.

Mais une chose est sûre : aucun barrage ne peut arrêter le tsunami de dénonciations déclenché par l’affaire Weinstein aux États-Unis. Aucune raison que le Québec soit épargné. On n’est pas plus vertueux que les autres.

C’est comme la déclaration de Harvey Weinstein, en réaction à l’enquête du New York Times : « Je me rends compte que la façon dont je me suis conduit avec des collègues par le passé a pu causer beaucoup de douleur et je m’en excuse. » Duh !