Spectacle hommage: controverse au sein du groupe Les Colocs

TROIS-RIVIÈRES | Le Cirque du Soleil annonçait mercredi un spectacle dédié entièrement au groupe Les Colocs dans le cadre de la série hommage présentée à l'Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières. Une annonce qui a toutefois suscité une controverse au sein même de la formation.

Mike Sawatzky, jadis guitariste des Colocs, a écrit le message suivant sur sa page Facebook: «Je n'étais pas au courant de ce spectacle. Non, ce n'est pas cool».

Un autre message, dont le contenu a été supprimé quelques heures plus tard, laissait présager que le musicien était mécontent de l'entente conclue entre les successeurs d’André «Dédé» Fortin, le défunt chanteur du groupe, et le Cirque du Soleil puisqu'il n'avait pas été consulté.

Le membre de la formation serait en litige avec les successeurs de Dédé Fortin concernant les droits de propriété du nom. «Il pense qu'il pourrait avoir le nom, à lui seul, c'est inimaginable pour toute la famille! On est conscient que Dédé n'a pas fait ça seul, mais il reste que c'est son œuvre», a relaté Réal Fortin, le frère et le successeur principal d'André Fortin.

Les 10 frères et sœurs du chanteur n'ont pas hésité à céder les droits d'édition lorsque le Cirque du Soleil les a contactés. Les responsables de l'Amphithéâtre Cogeco assurent que tout a été réglé dans les règles de l'art.

«Ce n'est pas la première fois que le Cirque fait ce genre d'hommage, ils ont l'habitude. On a négocié avec les personnes qui détiennent les droits», a ajouté Steven Dubé, directeur général du lieu de diffusion.

Les nostalgiques pourront découvrir ou redécouvrir l'œuvre des Colocs sur les planches de l'Amphithéâtre Cogeco du 18 juillet au 18 août 2018.

«Après Beau Dommage, Robert Charlebois et Luc Plamondon, on voulait aller ailleurs, on voulait aller là où le public ne nous attendait pas. C'est réussi, on le voit sur les réseaux sociaux: les admirateurs des Colocs sont extrêmement ravis», a conclu Steve Dubé.