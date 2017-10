Synergie 2017

Fort du succès d’une première présentation en mai 2016, l’agence Grafikar revient à la charge avec une 2e Soirée-conférence et réseautage Synergie.

Présentée par Développement Côte-de-Beaupré, cette soirée se tiendra ce soir, dès 18 h pour le cocktail, à l’Espace Saint-Grégoire, situé à deux pas du Parc de la Chute-Montmorency. Pour l’occasion, le conférencier Sylvain Boudreau présentera une toute nouvelle conférence, conçue spécialement pour les gens d’affaires de la province, alors que l’invité d’honneur sera Pierre Tremblay, président du Groupe J.D., qui racontera son parcours entrepreneurial. Renseignements ; soireesynergie.com.

Collecte réussie

Photo courtoisie

La 7e Collecte d’équipements chez Charlesbourg Toyota, au profit du centre communautaire Le Pivot, a de nouveau été une réussite. Plus de 1 000 items (patins, casques, bâtons de hockey, ballons et équipements sportifs en tout genre) amassés pendant tout le mois de septembre ont été livrés au Centre communautaire Le Pivot afin qu’il les distribue aux jeunes qui veulent bouger. Par ailleurs, Josée Robert est la gagnante d’un chèque-cadeau de 1000 $ offert par Sports Experts dans le contexte de la collecte 2017. Sur la photo, de gauche à droite : Josée Robert, la gagnante ; Alexandre Boisvert, coordonnateur ventes et marketing Groupe Boucher Sports ; Aline Gingras, directrice générale Charlesbourg Toyota, et Ginette Faucher, directrice générale Le Pivot.

10 ans de bénévolat

Photo courtoisie

La Fondation Sourdine a souligné récemment les 10 ans d’implication de deux de ses administrateurs bénévoles, Me Jacques Boivin et Mario Desgagnés, qui investissent donc depuis une décennie : temps, énergie, compétences et dévotion, avec une telle affection pour la réussite scolaire et sociale des élèves de l’École oraliste de Québec pour enfants malentendants ou sourds. Sur la photo, de gauche à droite : Me Jacques Boivin, président du comité de gouvernance, secrétaire et administrateur de la Fondation ; Farouk Cheïkha, président de la Fondation, et Mario Desgagnés, membre du comité de gouvernance et administrateur de la Fondation Sourdine.

Fondation CERVO

Photo courtoisie

Mario Bédard, associé et président du C.A. provincial de Mallette S.E.N.C.R.L., a accepté la présidence d’honneur de la soirée-bénéfice Vins et Festin au profit de la Fondation CERVO qui se déroulera ce soir, dès 18 h, à l’Institut universitaire en santé mentale de Québec. La Fondation CERVO contribue à la réalisation de projets novateurs en soins, en recherche et en enseignement liés à la santé mentale et à la dépendance dans le CIUSSS de la Capitale-Nationale. www.vinsetfestin.com.

Anniversaires

Photo courtoisie

André Gingras (photo), enseignant en titre au club de golf La Tempête, son âge ? La normale plus 4... Louis José Houde, humoriste québécois, 40 ans... Romy Snyder Péladeau, fille de Julie Snyder et Pierre-Karl Péladeau, 9 ans... Jean Trudeau, président du circuit de golf Canada Pro Tour, 58 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 19 octobre 1992. Willie Lamothe (photo), 72 ans, porte-étendard de la musique country québécoise... 2011. Fernand Gingras, 83 ans, de Saint-Nicolas, l’un des membres fondateurs de l’Arbre Enchanté de (Place) Laurier... 2005. Corinne Côté-Lévesque, 61 ans, la veuve de l’ancien premier ministre René Lévesque.