[TOP 10] 2 ans de buzz sur internet pour Trudeau

How do we get young leaders to take action in their communities? Thanks Barack Obama for your visit & insights tonight in my hometown. 🇨🇦 Comment amener de jeunes leaders à agir dans leur communauté? Merci Barack Obama d’être venu dans ma ville pour nous livrer vos réflexions.

A post shared by Justin Trudeau (@justinpjtrudeau) on Jun 6, 2017 at 6:33pm PDT