Vol qualifié dans un Subway de Québec

Un vol qualifié est survenu mercredi soir vers 21h55, dans un restaurant Subway situé au 20136, boulevard Henri-Bourassa.

Le suspect, un homme, est entré dans le commerce et a menacé le commis à l’aide d’une arme lui exigeant le contenu de la caisse.



Le suspect a ensuite pris la fuite, indique Mélissa Cliche, porte-parole au Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).



À la suite du vol qualifié, patrouilleurs et maître-chien ont ratissé le secteur à la recherche du suspect, mais celui-ci est toujours recherché.



Impossible de savoir s’il était masqué et quel type d’arme il avait en sa possession. Le montant de la somme volée est également inconnu.



Une enquête est en cours.