10 ans plus tard

Bravo à Yves Croteau qui a récemment réussi un trou d’un coup au trou numéro 5 du club de golf La Tempête, avec un fer 5. Henri Gélinas, Claude Boivin et Marcel Barrette ont été témoins de son exploit. Yves avait déjà réussi un trou d’un coup à ce même trou avec aussi un fer 5, mais c’était il y a 10 ans.

Bravo à Michèle Cantin qui a réalisé un trou d’un coup au trou numéro 11 du parcours Québec, du club Royal Québec, le 15 septembre dernier. Elle a utilisé son bois 11 afin de réaliser son exploit. Fait à signaler, Élizabeth Lachance, qui évolue habituellement avec le même quatuor que Michèle, a réussi le même exploit la semaine d’après (22 septembre) au trou numéro 9, du parcours Québec, avec son bois 7.

Reconnaissance Portage Québec

Photo courtoisie

Plus de 200 finissants ayant vaincu la toxicomanie et repris leur vie en main avec l’aide des différents programmes de Portage dans la région de Québec ont été honorés, le 15 octobre dernier, lors de la traditionnelle Fête de la Reconnaissance tenue au Grand Théâtre. Parents, amis, proches et généreux donateurs de Portage étaient rassemblés pour assister à cette remise de diplômes annuelle, qui marquait également le lancement de la campagne de financement de l’organisme. Sur la photo, on aperçoit Thomas, Maxyme, Élizabeth et Alexis, qui ont tous célébré leur nouveau style de vie positif. Bravo !

Ensemble pour les enfants

Photo courtoisie

Valeurs mobilières Desjardins et ses succursales de Sainte-Foy et de Lévis ont amassé 52 025 $, les 18 et 27 septembre derniers, en vendant des billets de tirage moitié/moitié au Centre Vidéotron pour la Fondation des Canadiens pour l’enfance lors des deux matchs préparatoires des Canadiens. La moitié de l’argent amassé a fait un heureux gagnant et l’autre moitié permettra de venir en aide à des centaines d’enfants, notamment de la Fondation du Dr Julien, du Patro Roc-Amadour et du Mouvement d’entraide des Cantons-Unis.

Anniversaires

Photo courtoisie

Patrick Senécal (photo), romancier québécois, 50 ans... Julie Payette, astronaute québécoise, membre de l’équipage de la navette Discovery en 1999, et gouverneure générale du Canada, 54 ans... Guy Chouinard, ex-entraîneur au hockey junior, ex-joueur de la LNH (1974-84), 61 ans... Daniel Prévost, acteur français (Cheval dans Le Dîner de cons), 78 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 20 octobre 2016. Michael Massee (photo), 64 ans, acteur américain, surtout connu pour ses rôles de méchant à la télévision et au cinéma... 2014. Christophe de Margerie, 63 ans, patron du groupe pétrolier français Total... 1983. Yves Thériault, 66 ans, romancier, auteur québécois... 1972. Judith Jasmin, 56 ans, pionnière du journalisme au Québec.