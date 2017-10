Allégations à caractère sexuel: «Il faut que les femmes dénoncent», dit Labeaume

Régis Labeaume ne veut pas commenter spécifiquement le cas de l’animateur Gilles Parent, emporté à son tour par la vague d’allégations d’inconduites sexuelles, mais il a invité vendredi les femmes à dénoncer toute forme d’agression.



«C’est assez dramatique, comme environnement, mais tsé, à un moment donné, il faut que les hommes aient peur de poser des gestes. Il faut que les hommes sachent que tu ne peux pas poser des gestes sans être puni. Ça ne se peut pas, là», a commenté le maire sortant de la Ville de Québec, en marge d’un point de presse.



«Je l’ai dit souvent avant: il faut que les femmes dénoncent. Je constate aussi la nouvelle façon de faire... Avant, c’était les avocats et la police, puis là, c’est internet. C’est une nouvelle culture. Je le constate comme vous. Weinstein, aux États-Unis, je pense que ça s’est fait comme ça. Moi, je l’ai toujours dit, que la multiplication des plateformes médiatiques, ça change tout. C’est énorme, comme changement», a-t-il observé.



La police de Québec pourrait-elle en faire davantage en matière d’aide aux victimes? «Je vais vous laisser aller voir le chef, OK, j’essaie de garder une saine distance entre la police et le politique, mais ce sont des discussions qu’on a déjà eues. C’est toujours d’être accueillant le plus possible, le plus empathique possible. En même temps, il y a toujours des réputations à protéger, mais ça ne peut pas l’emporter sur les faits et gestes qui sont prouvables», a exposé M. Labeaume.









Pour la deuxième fois en deux jours, le maire sortant n’a pas voulu s’exprimer au sujet de l’animateur Gilles Parent, du FM93, retiré des ondes jeudi à la suite d’un reportage du Journal de Québec où l'on rapportait les témoignages de plusieurs femmes disant avoir été victimes de son comportement. «Vous allez comprendre que je ne me mêlerai pas de ça», a-t-il répondu prudemment.