Catherine Bachand s'ouvre sur ce qu'elle a vécu avec Gilles Parent

L’animatrice de WKND, Catherine Bachand, s’est confiée à son tour sur les inconduites sexuelles dont elle a été victime de la part de l’animateur Gilles Parent.

Mme Bachand s’est ouverte sur les ondes de la station pour laquelle elle travaille présentement, WKND 91,9.

Elle a travaillé avec M. Parent sur une période de 12 ans.



Martin Dalair a introduit le témoignage de sa collègue en lui demandant si elle avait quelque chose à dire.



«Depuis longtemps on est après moi pour que je parle de mon expérience avec Gilles. La réponse est : oui, j’ai quelque chose à dire. Je le ferai qu’une seule fois et je n’accorderai pas d’entrevue», lance-t-elle en ondes.



«En 2005, alors que j’étais enceinte de ma première fille, j’étais en ondes avec Gilles Parent. Durant l’émission, ça bougeait dans mon ventre et Gilles me demande d’y toucher. Mais au lieu de toucher mon ventre, il a touché mon sein de façon délibérée. Je l’ai traité de gros criss de cave en direct», raconte Mme Bachand, très émotive.



Elle a poursuivi son témoignage en indiquant être retournée à la maison en pleurant «tout le long».



«Pour lui, c’était drôle, banal et une blague, enligne-t-elle. J’ai serré les dents et une fois de plus je n’ai rien dit. C’est la seule et unique fois que Gilles Parent a fait geste déplacé (à mon endroit)», a précisé Mme Bachand.



L’animatrice a indiqué que «ça faisait longtemps que l’on savait que ça finirait par sortir».



L’animatrice a choisi de sortir publiquement sur cette histoire, parce qu’elle «prône un changement de culture» et encourage les victimes à dénoncer. «Je suis extrêmement tiraillée entre le fait de parler autant que de me taire. J’ai choisi de parler pour mes deux filles», a-t-elle mentionné.



Mme Bachand a salué le courage des présumées victimes qui ont choisi de dénoncer, évoquant qu’il n’y a pas de mot assez puissant pour témoigner son respect.



Elle a également tenu à exprimer de la compassion pour la famille de M. Parent et ses anciens collègues, particulièrement Dan Pou et Nicolas Lacroix.



Elle a également confié avoir été victime de trois agressions sexuelles dans le passé.



Le témoignage s’est suivi d’un long silence émouvant. Martin lui a soufflé «c’est fait». Mme Bachand a indiqué vouloir maintenant passer à autre chose. L’atmosphère s’est détendue avec la diffusion de Thunder d’Imagine Dragon.



Gilles Parent fait l’objet d’allégations d’inconduites sexuelles. Le Journal a dévoilé qu’il y a cinq présumées victimes, jeudi après-midi. Catherine Desbiens est l’une de ces présumées victimes qui ont accepté de témoigner à visage découvert.

Pour écouter le témoignage de Catherine Bachand, cliquez ici.